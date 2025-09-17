Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

П олицията задържа 39-годишна жена, шофирала в Балчик с 3,69 промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич.

Около 12:30 часа във вторник полицаи са спрели за проверка лек автомобил в морския град. Колата е била управлявана от 39-годишна жена. След извършена проверка дрегерът е отчел 3,69 промила алкохол.

Жената е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

През юни и юли в област Добрич 60 водачи са били заловени да шофират след употреба на алкохол. През двата месеца са съставени 118 акта и 729 фиша за нарушения след сигнали на немаркирани полицейски автомобили.