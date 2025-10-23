Катастрофата между Златица и Челопеч: Обвиненият е шофирал с алкохол в кръвта

О кръжната прокуратура София привлече 44-годишен водач като обвиняем за умишлено пътно произшествие, при което е причинена смърт на млад мъж на пътя Златица - Челопеч.

23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

Тежкото пътнотранспортно произшествие е станало на 18 октомври към 00,50 часа. С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Резултатите от съдебно-химическата експертиза показват, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила.

Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че е нарушил правилата за движение по пътищата, вследствие на което умишлено е причинил катастрофа с жертва - 23-годишен мъж от село Антон.

"Моля те, помогни ми… аз умирам“ - последните думи на Мартин, загинал при гонка

Твърди се, че инцидентът е станал при преследване между автомобили със скорост, достигаща 260 км/ч. По неофициална информация колата на жертвата се движела към село Челопеч, а срещу нея идвали другите два автомобила. Трите превозни средства се сблъскали.

По делото са извършени множество процесуално-следствени действия от служители на ОД на МВР-София и РУ-Пирдоп. Разпитани са свидетели и са назначени множество експертизи.

По първоначални данни след удар автомобилът на пострадалия е излязъл извън пътя. Предстои наблюдаващият делото прокурор да изготви искане за вземане на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.