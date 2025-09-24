Хванаха мъж, седнал зад волана с 4,19 промила алкохол

С офийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол, съобщиха от държавното обвинение.

На 22 септември, около 13.00 часа, обвиняемият шофирал лек автомобил в село Клисура след употреба на алкохол в кръвта. Дрегерът му отчел 4,19 промила.

По случая е образувано досъдебно производство. В хода на разследването до момента е установено, че мъжът е осъждан два пъти, като едно от провиненията му отново е за шофиране след употреба на алкохол в много голямо количество.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.