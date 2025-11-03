Шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици се вряза в патрулка

Ш офьор с положителна проба за алкохол и наркотици предизвика пътен инцидент с полицейски екип на пътя между село Юндола и град Якоруда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик. Нанесени са леки материални щети на полицейската кола.

Инцидентът е станал вечерта на 2 ноември. Патрулът е забелязал криволичещ лек автомобил "Шкода", а шофьорът не се подчинил на подадения сигнал да спре. Полицейската кола го настигнала и се доближила, но водачът загубил управление и се блъснал странично в нея. След удара мъжът отново не спрял, но патрулът успял да го настигне и да го задържи.

Шофьорът е 41-годишен жител на село Черна Места. Пробата му за алкохол с дрегер е отчела 2,34 промила, а тази за наркотици също е положителна.

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.