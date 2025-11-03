България

Шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици се вряза в патрулка

Пробата му за алкохол с дрегер е отчела 2,34 промила

3 ноември 2025, 15:49
Шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици се вряза в патрулка
Източник: iStock

Ш офьор с положителна проба за алкохол и наркотици предизвика пътен инцидент с полицейски екип на пътя между село Юндола и град Якоруда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик. Нанесени са леки материални щети на полицейската кола.

Полицейска гонка на шофьор с 3,42 промила алкохол

Инцидентът е станал вечерта на 2 ноември. Патрулът е забелязал криволичещ лек автомобил "Шкода", а шофьорът не се подчинил на подадения сигнал да спре. Полицейската кола го настигнала и се доближила, но водачът загубил управление и се блъснал странично в нея. След удара мъжът отново не спрял, но патрулът успял да го настигне и да го задържи.

Шофьорът е 41-годишен жител на село Черна Места. Пробата му за алкохол с дрегер е отчела 2,34 промила, а тази за наркотици също е положителна.

Пиян шофьор блъсна полицай и патрулка в Шуменско

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. 

Източник: БТА, Николета Манджукова    
Пътен инцидент Шофьор Алкохол Наркотици Полицейска кола Юндола Якоруда Задържане Неподчинение Пазарджик
Последвайте ни

По темата

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Ремонт блокира

Ремонт блокира "Дунав мост" при Русе

Сюзън Кабът: Холивудската актриса убита от сина си след афера с крал

Сюзън Кабът: Холивудската актриса убита от сина си след афера с крал

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Супер бързо зареждане в движение по магистрала? Във Франция го правят

Супер бързо зареждане в движение по магистрала? Във Франция го правят

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Дяволска сделка&quot;:&nbsp;Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Додик (ОБЗОР)</p>

"Дяволска сделка": Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Милорад Додик

Свят Преди 16 минути

Политиката на Додик се смята от мнозина за подкопаваща мира между трите етнически групи в страната

Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия

Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия

Свят Преди 36 минути

Решението идва в момент на нарастващо напрежение в Европа заради руската агресия, както и на усилено въоръжаване в Западните Балкани

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Свят Преди 52 минути

Вучич каза, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Свят Преди 1 час

Въпреки че Кремъл признава проблемите в сектора, той твърди, че ситуацията е под контрол

,

Фитнес треньор съветва: Как да тренирате в студа, без да навредите на здравето си

Любопитно Преди 1 час

Фитнес треньорката Анастасия Ишченко сподели как правилно да тренирате на открито през студения сезон

<p>КС образува дело за промените в Закона за ДАНС</p>

Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

България Преди 1 час

Досега председател се назначаваше с указ на президента

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Свят Преди 1 час

<p>Премиерите на Русия и Китай разговаряха</p>

Отношенията между Русия и Китай са на "исторически връх" въпреки санкциите

Свят Преди 1 час

Срещата се състоя в една от вилите на държавната резиденция "Сиху“

Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

Свят Преди 1 час

Отказът на Масон подаде оставка досега предизвика масови демонстрации в автономната област от миналия октомври насам

Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)

Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Свят Преди 1 час

В атаката, извършена в събота вечерта и която според полицията не се разглежда като терористичен акт, бяха ранени 11 души

<p>Руските сили напредват в Покровск</p>

Русия: Напредък в Покровск, нощни удари по ключови обекти

Свят Преди 1 час

Москва заяви, че руските сили са изтласкали войските на Киев от позициите им около друг град - Купянск

ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват

ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват

България Преди 1 час

В годишния доклад на Европейската комисия се подчертава, че въпреки съгласуваната външна политика с ЕС и усилията за реформи, Северна Македония все още не защитава правата на малцинствата и изостава в борбата с корупцията

Трима работници пострадаха при срутване на историческа кула в Рим

Трима работници пострадаха при срутване на историческа кула в Рим

Свят Преди 1 час

Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13-и век

Верижна катастрофа с автобус на градския транспорт в Бургас

Верижна катастрофа с автобус на градския транспорт в Бургас

България Преди 1 час

Не се съобщава за пострадали при инцидента

Снимката е илюстративна

Как да пестим от храната: 10 съвета срещу високите цени

България Преди 2 часа

Не става дума за лишения, а за оптимизиране! Виж как можеш да продължиш да се храниш добре, да намалиш стреса от растящите цени и да имаш по-голямо спокойствие в семейния бюджет

Всичко от днес

От мрежата

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Тираджията Калин от Big Brother: Съпругата ми беше жертва на сексуално насилие! (ВИДЕО)

Edna.bg

Дженифър Анистън показа новата си любов в Instagram

Edna.bg

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига

Gong.bg

Гласувай за Играч на мача Берое - Локо София

Gong.bg

Ексклузивно пред NOVA: Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард говори пред Николай Дойнов

Nova.bg

Единият от заловените затворници в Ловеч имал 2 месеца до края на присъдата си

Nova.bg