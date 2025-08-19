Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

П олицаи от Нови пазар задържаха 14-годишно момче, шофирало след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.
Около 5:40 часа на 18 август полицаи от Нови пазар са получили сигнал, че на главния път Русе – Варна, в близост до разклона за село Зайчино Ореше, лек автомобил с шуменска регистрация е излязъл извън пътното платно.
В хода на първоначалните мероприятия е установено, че колата е управлявана от 14-годишно момче от Шумен. С техническо средство е установено, че то е шофирало с 1,48 промила алкохол. Впоследствие е изяснено, че момчето е откраднало фирмена кола от негов роднина.
Младежът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.
По случая работят служители на полицията в Нови пазар.