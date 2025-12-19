България

МВР въвежда мерки за безопасно движение по пътищата по празниците

"Черният лед" е характерен за този сезон, но не само той крие опасности за водачите

19 декември 2025, 11:41
О ще днес ще бъдат поставени допълнителни екипи на входно-изходните пътни артерии в София и около търговските центрове, така че да се контролира движението. Това заяви началникът на сектор "Пътен контрол и осигуряване на мероприятия" към отдел "Пътна полиция" в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Светослав Величков пред журналисти.

Светослав Величков обясни, че съвместно с експертите от "Управление и анализ на трафика" към Столична община, ще контролират трафика по кръстовищата, с помощта на камери. Там, където няма камери, ще има намеса от ,,Пътна полиция", каза той. Трафикът днес е нормален, но очакваме да се засили в рамките на деня, обясни Величков и допълни, че в последния работен ден и в първия почивен- 24 декември, от полицията очакват да се засили осезаемо движението по пътищата. 

Подготвяме се за засиления трафик

На 4 януари ще има ограничение за камиони в посока към София на магистрали "Струма", ,,Тракия" и "Хемус", допълни Величков. Целта е облекчаване на трафика, тъй като се очаква интензивен трафик на леки автомобили. В района на магистрала "Струма" при пътен възел "Симитли" ще бъде въведено реверсивно движение на 22 и 23 декември. В посока Кулата ще има две ленти, а по преценка на "Пътна полиция" може да бъде въведено реверсивно движение в посока София. 

Въвежда се забрана за камиони над 12 тона на 23 и 30 декември, съобщи Мирослав Ценов, директор на Дирекция ,,Ситуационен център и управление на трафика" към Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Тези дати са двата вторника покрай Коледа и Нова година, а движението ще бъде ограничено между 12:00 и 22:00 часа на всички магистрали, допълни Ценов.

Ограничения в движението, заради голямото прибиране

Във Варна е въведена камера за наблюдение на трафика на Аспаруховия мост, съобщи Мирослав Ценов. Това се прави с цел предстоящо обследване на моста във връзка с ремонта, който е планиран за 2026 г. Не се мери скорост, а се подготвя статистика за вземането на правилни решения за подготовка на моста, така че да се избегнат инциденти в града. 

"Черният лед" е характерен за този сезон, но не само той крие опасности за водачите, припомни Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция" към Главна дирекция „Национална полиция" (ГДНП). Сега температурите рано сутрин и вечер са много различни от тези през деня и създават различни условия за движение. Водачите трябва да са внимателни, когато се движат по пътищата, призова той. Служителите на МВР са на пътищата, така че да обезпечим спокойното предвижване по празниците. Разчитаме водачите за разбиране, толерантност и едно спокойно движение по пътищата, допълни Близнаков. 

Източник: БТА, Александра Крумова    
