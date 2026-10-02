Бившият съпруг на Хали Бери я обвини в насилие над сина им

О ливие Мартинес поиска временна ограничителна заповед и обвини холивудската звезда Хали Бери във физическо малтретиране на техния 12-годишен син Масео, според документи, получени от списание People.

Молбата съдържа съобщения, разменени между бившата двойка по време на събитията около определения като такъв инцидент. Мартинес твърди, че актрисата е душала техния син в събота, 26 септември.

Текстови съобщения между Хали Бери и нейния бивш съпруг Оливие Мартинес излязоха наяве, след като той поиска пълно попечителство върху техния 12-годишен син Масео.

60-годишният френски актьор е подал молба за временна ограничителна заповед срещу 60-годишната носителка на „Оскар“, според документи, получени от изданието. Той я обвинява, че му е причинила „емоционален и психически стрес поради физическо малтретиране на малолетния им син Масео“.

Мартинес твърди още, че в събота, 26 септември 2026 г., Бери „е упражнила физическо насилие върху сина им Масео, като е скочила върху него, сложила е ръцете си около врата му и го е душила“. В съдебните документи Мартинес определя случая като „най-актуалния инцидент с упражнено насилие“. „Твърдя, че през последните няколко години е имало и други случаи на малтретиране“, заявява той пред съда.

Какво се е случило на 26 септември

Според Оливие Мартинес всичко се е случило в нощта на 26 септември. Масео се обадил на баща си и го помолил да дойде да го вземе „веднага “.

Оливие твърди, че разговорът е продължил само 27 секунди и че синът му е бил в „състояние на паника “. По молба на сина си той веднага отишъл в дома на Хали, пише Hola!.

Докато баща му беше на път, Масео продължил да му пише съобщения. „Тук ли си? Моля те, ела“, попитал той в едно от съобщенията. Оливие отговорил, че „е на път“, и след това го уведомил, че е на осем минути път. Когато пристигнал в къщата, актьорът разказва, че Масео излязъл, придружен от Ван Хънт, партньорът на Хали Бери , който носел чанти с дрехите на детето.

Баща и син си тръгнали заедно и според Оливие, едва когато пристигнали в дома му, Масео му разказал какво се е случило с майка му .

Според разказа на Оливие, синът му е обяснил, че около 20:30 ч. е бил в стаята си и е играл с очила за виртуална реалност, когато Хале е влязла и е започнала спор. Според съобщенията, Масео е помолил майка си да му позволи да завърши играта първо. Според версията на Оливие обаче, спорът ескалирал и завършил с физическа разправа.

Актьорът твърди, че Хали е хванала Масео за врата, докато е крещяла: „Кой командва сега? Кой командва?“. Според неговия разказ, момчето успяло да се освободи и започнало да крещи. Тогава Ван Хънт уж влязъл в стаята.

Всички тези обвинения са част от версията, представена от Оливие Мартинес пред съда, и не са доказани в съда.

В други текстови съобщения от преписката Мартинес уведомява Бери, че Масео е поискал да бъде взет по-рано. Мартинес пита дали Бери е съгласна с тази промяна, на което тя според съобщенията отговаря: „Не, не съм съгласна. Той иска да се бори с майка си?? Какво дете отглеждаме“.

„Като баща го попитай какво дете е той“, пише тя във второ съобщение, преди да добави: „Аз съм му майка?“. Мартинес отговаря, че не знае какво се случва, но твърди, че майката и синът често се карат. „Така че го държиш у вас? Дори и да не иска да остане?“.

Olivier Martinez filed a petition for a restraining order against ex-wife Halle Berry, alleging that she physically abused their 12-year-old son. He also requested sole legal custody of the preteen. https://t.co/KYzSYVc0b2 pic.twitter.com/469zZOeaXo — E! News (@enews) October 2, 2026

Бери отговаря: „Аз съм му майка и това е погрешно! Той няма никакво уважение към майка си и това не трябва да бъде нормално за теб като негов баща!!! Той се държи неуважително към мен и смята, че аз нямам думата за нищо. За него съм просто торба с пари! Това е напълно погрешно!“.

По-късно Бери изпраща съобщение на Мартинес в неделя, 27 септември, с думите: „Оливие, свързах се с Масео и поисках да говоря с него. Знам, че ти силно вярваш, че той сам взема решенията си, но наистина бих го оценила, ако го насърчиш да говори с мен днес. Чувствам се ужасно за това, което се случи снощи, и знам, че той се чувства по същия начин“.

В изявление адвокатката на Бери - Марина Бек, описва молбата на Мартинес като „напълно неоснователна и съзнателно подвеждаща“. „Да се каже, че тази молба е напълно неоснователна и съзнателно подвеждаща, би било меко казано“, заявява Бек.

Адвокатът добавя: „За щастие Хали е свикнала с подобно възмутително поведение от страна на г-н Мартинес и въпреки че е дълбоко натъжена, тя няма да позволи това да я спре да се бори за най-добрия интерес на Масео и да му осигури любовта и подкрепата, от които той се нуждае“.

Адвокатът на Мартинес - Патрик Багдасарянс, заявява, че основната грижа на клиента му е „здравето, благополучието и безопасността на малолетното дете, поради което е предприел тези действия в съда чрез подаване на искане за ограничителна заповед за домашно насилие“.

„Втората ни грижа е майката да получи съответната помощ, от която се нуждае, за да се справи с проблемите си и да подобри състоянието си, което от своя страна да помогне на детето занапред“, добавя Багдасарянс, описвайки Мартинес като „любящ родител“, който се е „опитал да направи най-доброто, на което е способен. Очевидно е, че винаги е трудно, когато съвместно отглеждате дете. Нашата основна грижа в момента е свързана само с един реален въпрос — защитата на това страхотно дете“.

Актрисата и Мартинес подадоха молба за развод през октомври 2015 г., две години след сватбата си. След почти осем години те финализираха развода си през 2023 г. и се споразумяха за съвместно юридическо попечителство. Бери се съгласи да плаща на Мартинес 8000 долара на месец за издръжка на детето. Решението също така изисква тя да му изплаща „4,3% от всички доходи, които получава над 2 000 000 долара“ като допълнителна издръжка.

Актрисата беше задължена също така да поеме разходите за частното училище на сина си, униформите и учебните принадлежности, както и за всички извънкласни дейности. Тя се съгласи да възстанови на Мартинес и разходите за тези пера от учебната 2023/2024 г.

Бери е майка и на 18-годишна дъщеря Нала, която споделя с бившия си партньор Габриел Обри.