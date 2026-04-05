Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Не беше избран най-подходящият момент за подписването му, коментира лидерът на ПП

5 април 2026, 19:13
Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ
Пожар в хоспис в София
Издирват 79-годишна жена край Казанлък
Социалните служби описват като "потресаваща среда" жилището в Ямбол, от което дете увисна от осмия етаж
Проф. Кантарджиев: Случаите на морбили нарастват
Цветница е – денят, в който пролетта и новото начало се срещат
Пролетта показва характер - топло време, но с кратки валежи
Католиците в България посрещат Възкресение Христово

С поразумението, което служебният премиер Андрей Гюров подписа с Украйна, е добро за България. Това заяви в ефира на „На фокус” съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев, съобщи NOVA.

По думите му то е от времето на Димитър Главчев и повече от година е отлежавало в кабинетите на Министерския съвет.

„Споразумението трябва да влезе за ратификация в парламента и той ще реши дали ще стане валиден договор, или не. Трябваше ли служебният кабинет да го подписва в този момент? Според мен не! Не мисля, че нещо щяхме да спечелим или да загубим, ако беше подписано след 2–3 седмици, когато има парламент. Аз смятам, че трябва да бъде подписано, но не мисля, че беше избран най-подходящият момент”, каза Василев.

„В споразумението пише, че имаме право да участваме в реконструкцията на Украйна след войната. Това е добре – нашата индустрия си е пуснала фиш да участва в реконструкцията. Ако има финансови ангажименти, задължително те трябва да бъдат одобрени от парламента”, поясни Василев.

Друго важно, според него, е, че „правителството е свършило работа като правителство, без да се съобразява с политическите партии или с това как ще се отрази на кампанията, което е клетвата, която те са дали”.

Запитан дали Румен Радев е европейският избор на България, Василев каза: „Не, и това се показва ясно. Мир за Румен Радев означава капитулация на Украйна. Капитулация на Украйна означава войната да стигне до границите на ЕС”.

Той коментира и скандала с Димитър Стоянов в Симеоновград. „Бях обявил, че ще съм там. Спокойно си вървях по улицата, говорихме с граждани, г-н Стоянов беше спрял пред нашия офис, отидох да му кажа: „Добър ден”, а той тръгна остро с нападките”, каза Василев.

„Реални са нещата, които обсъждаме. Става въпрос за нещо изключително сериозно. Миналата година целият български народ излезе по площадите с една задача: да падне правителството, да отидем на нови избори, веднъж завинаги да приключим с Борисов и Пеевски. Тази задача е изключително отговорна и към нея трябва да се отнесем също толкова отговорно”, каза Василев.  

Той обясни и как според него може да бъде ликвидиран този модел. „Това става, когато 121, в някои случаи 160 човека в парламента натиснат копчето. То не става с общи приказки, не става с лозунги, не става с постове във Facebook. Става, когато дойде моментът, например при избора на нов Висш съдебен съвет, да се каже: всеки, който влиза в този Висш съдебен съвет като представител от парламента, поема ли отговорност хората, които са свързани с нотариуси и джуджета, да бъдат отстранени от съдебната власт, или не?”, каза Василев.

Според него тук става въпрос за „оцеляването на България и добруването на българския народ”.

„Влиза Радев в политическата битка, заявява, че ще се бие с олигархията, с Борисов и Пеевски. Като беше президент, какво му пречеше да излезе и да каже: „Младите медици са прави”? Какво му пречеше да направи едно изявление към нацията и да каже, че не може Сарафов да арестува невинни хора и да ги държи в арест?”, попита Василев.

Източник: NOVA    
Свят Преди 6 часа

"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер

Свят Преди 7 часа

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

Свят Преди 9 часа

Китай и Русия са близки икономически и политически партньори, като отношенията им се задълбочиха още повече след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Свят Преди 10 часа

Унгарците ще гласуват на 12 април на най-значимите избори в Европа тази година

Свят Преди 10 часа

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски

Свят Преди 11 часа

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето

Любопитно Преди 11 часа

Учени предупреждават, че много легендарни места ще изчезнат завинаги

Свят Преди 11 часа

В петък вечер двамата българи – на 45 и 48 години – отишли с микробус до склад на фирма за продажба на гуми с намерението да влязат вътре с взлом

Любопитно Преди 12 часа

Крал Чарлз III и принцеса Кейт присъстваха на традиционната литургия в параклиса „Сейнт Джордж“, докато скандалите около по-малкия брат на монарха доведоха до неговото отсъствие

Свят Преди 12 часа

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на 5 април – поредното от серия украински твърдения, че Москва оказва военна подкрепа на Техеран

Свят Преди 12 часа

Американският президент предупреди Иран, че страната ще се превърне в „ад“, ако не отвори Ормузкия проток, и обяви предстоящи удари по цивилни обекти

България Преди 13 часа

Военният министър подчерта, че сигурността на страната е гарантирана чрез НАТО

Свят Преди 13 часа

Унгарският премиер заяви, че президентът на Сърбия Александър Вучич го е информирал в телефонен разговор

Свят Преди 14 часа

След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението

България Преди 14 часа

Причините за инцидента все още се изясняват

Свят Преди 14 часа

Вучич предупреди за сериозна заплаха за енергийната инфраструктура

