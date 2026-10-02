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„Райнметал“ може да изгради завод и край Бургас, обсъждат и дронове и сателити

Ще настояваме за пълен технологичен трансфер и висококачествени работни места в България, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 11:48
„Райнметал“ може да изгради завод и край Бургас, обсъждат и дронове и сателити
Източник: БГНЕС

Б ългария ще продължи активното структуриране на инвестиционното намерение с германския отбранителен концерн „Райнметал“, като ще се стреми да защити националния интерес и да разшири обхвата на потенциалното сътрудничество. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на парламентарния блицконтрол.

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По думите му Германия е сред основните външнотърговски партньори на България и водещ източник на преки чуждестранни инвестиции.

„Райнметал“ е един от основните технологични и индустриални лидери и гиганти в сферата на отбранителната индустрия. Германия, от друга страна, е основен външнотърговски партньор за българската държава, независимо коя метрика вземем - от гледна точка на търговия, също така и на преки чуждестранни инвестиции. Така че продължаваме с пълна сила активното структуриране на инвестиционното намерение с „Райнметал“, каза Пулев.

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Той припомни срещата си с делегация на германската компания и посочи, че са обсъдени актуални въпроси, свързани със структурирането на проекта. Според него сред основните приоритети е защитата на българския интерес.

„Фокусът беше първо върху защитата на националния интерес, така че да преодолеем тези дефицити в началото на преговорния процес, които наследихме. Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ“, заяви вицепремиерът.

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  • Нов терен край Бургас

По време на разговорите е обсъдена и възможна локация на инвестицията. Пулев съобщи, че българската страна е предложила нов терен край Бургас, който е собственост на Министерството на отбраната.

„Обсъдихме и предложихме нов терен, който е в близост до Бургас. Той е собственост на Министерството на отбраната, има цялата нужна прилежаща инфраструктура, така че да може в по-спешен порядък там да направим това висококачествено производство“, каза министърът.

Той добави, че ще бъде осигурена административна подкрепа, а обектът се предвижда да бъде обявен за такъв от националната сигурност и с национално значение, което би позволило прилагането на облекчен административен ред.

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  • Дронове, сателити и транспортни средства

Освен проекта за завод за барут и боеприпаси, българската страна е обсъдила с „Райнметал“ и други възможности за инвестиции.

„Обследвахме в детайл портфолиото на „Райнметал“, което е много богато и дава много различни възможности за пазарна реализация на продукти в България“, каза Пулев.

По думите му се обсъждат три основни алтернативни и допълнителни инвестиции, като конкретният вариант ще бъде избран след консултации с германската компания.

Сред възможностите са сателитни технологии, които могат да бъдат използвани от правителството в новосъздаващия се център за наблюдение в района на „Доброславци“, както и продукти, свързани с дронове и антидронови системи.

Обсъждат се и проекти, свързани с логистични и транспортни средства. По думите на Пулев това би дало възможност част от българските специалисти в автомобилния сектор да намерят допълнителна реализация.

Вицепремиерът съобщи още, че през октомври ще бъде на реципрочна визита в Германия.

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Проектът с „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот се обсъжда от 2025 г. През юли Пулев заяви, че са установени проблеми в механизма му и че няма създадено съвместно дружество между двете компании. Тогава той посочи, че предстои да бъдат преразгледани основни параметри на проекта.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Екатерина Тотева    
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