Йотова за Гюров в Украйна: Недопустимо нарушение

"Нито министър-председателя, никой не ме информирал за целта на това посещение и за състава на тази делегация", заяви президентът Илияна Йотова относно посещението на служебния премиер Андрей Гюров в Украйна.

"Според мен това е недопустимо нарушаване на диалога между институциите и липса на институционално възпитание", посочи Йотова.

Тя коментира и подписаното от Гюров с украинския президент Володимир Зеленски десетгодишно споразумение за отбрана.

"Подписването на това споразумение е неадекватно, защото мандатът на един служебен кабинет е с ограничен хоризонт и не може да го изпълни", смята Йотова.

Според нея подписването на международни споразумения трябва да става от редовно правителство след дискусия в парламента.

"До момента той не ме е потърсил, с изключение на едно телефонно обаждане – аз вчера звъннах, но не можахме да осъществим връзка по технологични причини. Сутринта аз го предупредих, че моята реакция ще бъде изключително остра, аз едва днес и то по мое настояване, получих текста на въпросното споразумение", подчерта Йотова.

Тя определи документа като слаб и остарял – "не отчита моментните обстоятелства и развоя на войната в Украйна, както и интересите на българската отбранителна индустрия".

Президентът посочи и, че в текста няма финансови ангажименти.

"Според мен това е политически акт – слабо замислен и слабо изпълнен", допълни българският президент.