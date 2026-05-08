„Розовата магия" завладя България: Исторически старт на Джиро д'Италия от Несебър

Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

О фициално бе даден старт на Джиро д'Италия 2026 в България. 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия започна в 14,00 часа от Стария град в Несебър.

Състезанието, в което ще участват 23 отбора ще отбележи шестнадесетия старт извън Италия.

По брега на Черно море колоната ще измине 147 км до Бургас. Трасето преминава през Равда, Ахелой, Поморие, Черноморец и Созопол, предлагайки впечатляващи гледки към Черно море.

Преди старта официални приветствия отправиха кметът на Несебър Николай Димитров и членът на Председателството на Европейския парламент Андрей Ковачев. Те определиха домакинството като значим международен успех за България и възможност страната да бъде показана пред милионна телевизионна аудитория по света.

Финалът на етапа се очаква в центъра на Бургас между 17:00 и 17:20 часа, където ще бъде излъчен и първият лидер в генералното класиране, носител на емблематичната розова фланелка – Maglia Rosa. Награждаването на победителя е предвидено за 17:40 часа.

Тазгодишното издание на Джирото включва общо 3459 километра, като 543 от тях са на територията на България. Финалът на надпреварата е насрочен за 31 май в Рим

Временно ще се променя организацията на движението в участъци от републиканската пътна мрежа заради "Джиро д'Италия" от днес до 10 май (неделя), съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София.

Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор „Пътна полиция“ ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР.

Днес, в първия етап на надпреварата, състезателите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Ограничението на движението по републиканските пътища ще е поетапно за преминаване на колоездачите.  

Стартът на надпреварата е в 14:00 ч. в Несебър. След това продължава по първокласния път I-9 от кръстовището с пътя за Тънково път (III-9061) през обходните пътища на Ахелой и Поморие, покрай кв. „Сарафово“ до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на Бургас. Трасето продължава по път I-9 (при кръстовището на ул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“) до пътен възел „Крайморие“, поема на юг по второкласния път II-99 Бургас – Созопол – Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на Община Созопол, продължава покрай „Шофьорския плаж“, к. к. „Дюни“, „Каваци“ и местността „Буджака“, влиза в Созопол и тръгва обратно по път II-99 до пътен възел „Крайморие“, продължава по път I-9 и по улиците на Бургас. Финалът на първия етап е около 17: 00ч. на бул. „Демокрация“.

На 9 май във втория етап от състезанието маршрутът на състезанието ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново.

Надпреварата ще стартира в 12:00 ч. в Бургас. Участниците ще преминат по улиците на града, продължават по път I-9 Бургас – кв. „Ветрен“, по път I-6 кв. „Ветрен“ – Айтос – Карнобат – Сливен, след това по третокласния път III-488 Тополчане - Сливен, преминават през Сливен, продължават по път II-53 Сливен – Бяла – прохода „Вратник“ – Майско – Елена – Миндя – Мерданя – Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шереметя, по път I-4 Шереметя – Велико Търново, по уличната мрежа на гр. Велико Търново. Финалът на етапа е около 17:00 ч. в центъра на гр. Велико Търново.

На 10 май, в третия етап от състезанието, маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите, поетапно ще се ограничава трафикът в участъците от пътната мрежа.  

Състезанието ще стартира в 13:00 ч. в Пловдив. Колоездачите ще преминат по уличната мрежа на града, ще продължат по път I-8 Пловдив – Пазарджик - Костенец, от където преминават по път II-82 Костенец – Боровец – Самоков – Панчарево – София и след това по уличната мрежа на София. Финалът на състезанието е около 17:00 ч. пред храм-паметника „Свети Александър Невски“.

От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на пътуващите.

От днес България е домакин на Grande Partenza (Големия старт) на 109-ото издание на „Джиро д'Италия". Маршрутът в страната е разделен на три етапа в периода 8 - 10 май - Несебър - Бургас (8 май), Бургас - Велико Търново (9 май) и Пловдив - София (10 май).

