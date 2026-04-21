България

Ремонтират 140 км пътища за Джиро д’Италия в Бургаско

В момента и в трите отсечки се асфалтира, след което ще се постави пътната маркировка

21 април 2026, 20:37
Б лизо 140 километра от републиканската пътна мрежа в област Бургас се асфалтират в подготовка за преминаването на колоездачната обиколка Джиро д’Италия, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ремонтните дейности обхващат три отсечки: участък от път I-6 след село Лозенец до село Ветрен (от 428-и до 485-и км), път I-9 от Ахелой до Сарафово (от 215-и до 229-и км) и второкласния път II-99 между Крайморие и Алепу (от км 0 до 28-и км).

От АПИ информираха, че на всички участъци е фрезована старата асфалтова настилка и са извършени необходимите подобрения по пътната конструкция. Почистени са канавките и крайпътните зони, отстранена е излишната растителност, с което е подобрено отводняването и видимостта.

В момента и в трите отсечки се асфалтира, след което ще се постави пътната маркировка. Паралелно продължава укрепването на банкетите и възстановяването на отводнителните съоръжения.

Ремонтът ще завърши до края на април. 

Източник: БТА, Галя Тенева    
Пътни ремонти Област Бургас Джиро д Италия
Последвайте ни
biss.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Николаос Цитиридис се впуска в уличен експеримент, стартира ново шоу

Edna.bg

Мис България Тамара Георгиева с нов живот в Италия

Edna.bg

Хьогмо: Разочаровани сме, но можем да спечелим реванша

Gong.bg

СНИМКИ: Сблъсъкът между Лудогорец и ЦСКА

Gong.bg

Нови изисквания за автомобилните аптечки в Гърция от 18 юни

Nova.bg

Кандев: Има първа осъдителна присъда за купуване на гласове

Nova.bg