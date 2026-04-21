Ремонтират 140 км пътища за Джиро д’Италия в Бургаско

Б лизо 140 километра от републиканската пътна мрежа в област Бургас се асфалтират в подготовка за преминаването на колоездачната обиколка Джиро д’Италия, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ремонтните дейности обхващат три отсечки: участък от път I-6 след село Лозенец до село Ветрен (от 428-и до 485-и км), път I-9 от Ахелой до Сарафово (от 215-и до 229-и км) и второкласния път II-99 между Крайморие и Алепу (от км 0 до 28-и км).

От АПИ информираха, че на всички участъци е фрезована старата асфалтова настилка и са извършени необходимите подобрения по пътната конструкция. Почистени са канавките и крайпътните зони, отстранена е излишната растителност, с което е подобрено отводняването и видимостта.

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

В момента и в трите отсечки се асфалтира, след което ще се постави пътната маркировка. Паралелно продължава укрепването на банкетите и възстановяването на отводнителните съоръжения.

Ремонтът ще завърши до края на април.