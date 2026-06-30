Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана

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И сторията на 12-годишното момиче, което спаси майка си, себе си и хората на пътя, след неочакван здравословен инцидент на магистрала "Струма", трогна България. Около обяд в неделя детето подало сигнал на спешния телефон 112, като разказало, че докато майка му шофирала в посока от София към Перник, ѝ станало лошо и изпаднала в безсъзнание, а автомобилът продължил да се движи по магистралата, пише DarikNews.bg .

Докато държало волана и овладявало колата, момичето запазило хладнокръвие - разговаряло по телефона и запознало със ситуацията оператора, който бил на линия. Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители на Второ районно управление и Областната дирекция на МВР в Перник. Докато автомобилът се движел по магистралата, момичето успяло да овладее ситуацията, да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона. След спирането на автомобила медицинските екипи поели грижата за майката. Тя била транспортирана в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт, уточниха още от полицията в областния град.

Комисар Васко Стефанов от ОД на МВР - Перник е от патрулните полицаи, които първи успяват да стигнат до детето, след като спира колата.

„Разбрахме, че лек автомобил се управлява от 12-годишно дете от София към Перник, тъй като на майка му ѝ прилошало. Насочихме се по най-бързия начин към мястото за установяване на колата. Нямахме номера ѝ, а само визуално описание, информацията беше оскъдна. При обхода на магистралата открихме автомобила около 14 км в посока Перник. Той вече беше спрял. Oбезопасихме го в аварийната лента. Шофьорката беше на около 40 години“, сподели Стефанов пред NOVA .

„Уникално дете, в такава ситуация да запазиш хладнокръвие и самообладание е страхотно“, каза още полицаят.

Инспектор Денис Чолев допълни, че майката е била във видимо лошо здравословно състояние. „Жената беше трудно контактна, а момиченцето - много притеснено. Направихме всичко възможно да го успокоим, тъй като искахме и да разберем какво точно се е случило“, обясни той.

„Това дете е родено герой” - така полицаят Васил Алексиев описва 12-годишното момиче. При инцидента детето веднага подава сигнал на телефон 112. Приема го старши експерт Георги Петров.

От хладнокръвието на детето в този момент зависят няколко живота.

„Тя ми каза, че се опитва да овладее колата и да я спре, защото майка ѝ не е в съзнание. По системата видях, че е на АМ „Струма". Цялата тази информация предадох към службите", казва Петров.

Така сигналът отива в Областната дирекция в Перник. Именно там чака полицай Васил Алексиев.

„Веднага насочих два патрула. След малко единият докладва, че вижда колата, която се движи много бавно”, разказва полицай Алексиев. През цялото време той разговаря с детето зад волана, пита го как е, как е майка му и му дава напътствия. Детето само успяло да намали, да управлява автомобила, така че той да се движи направо и да отбие в аварийната лента. Според полицая колата първоначално се е движила с около 80 км/ч.

„Момиченцето беше много притеснено, но се държеше изключително храбро и хладнокръвно. В гласа му имаше голямо притеснение, но в никакъв случай паника. В един момент каза, че майка му вече се е събудила”, разказва униформеният.

След като колата отбива и спира, на мястото идва екип и на Спешна помощ, който откарва жената и детето с линейка в болница. След това от полицията се свързват с бащата на детето, за да отстрани автомобила от магистралата.

На въпрос имал ли е план Б, в случай че детето не успее да спре колата, полицай Алексиев отговори: „От професионална гледна точка бях готов да рискувам една патрулка, която да спре колата с цената на всичко. Да мине пред автомобила и да го спре - това беше моето нареждане. Имахме готовност и да отцепим и магистралата”.

Служителят на МВР каза, че все още не се е запознал със смелото момиче, но очаква това да се случи.

„Това е една от най-фрапиращите истории в 27-годишната ми кариера. Но героят не съм аз, а детето - то свърши цялата работа”, категоричен е полицай Алексиев.