България

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

От началото на годината в РСМ са установени 26 заразени, а един пациент – 83-годишен мъж, е починал

Василена Василева Василена Василева

14 август 2026, 11:10
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Е пидемия от западнонилска треска е обявена в пет общини на столицата на Северна Македония – Скопие, след като броят на регистрираните случаи на заболяването рязко се е увеличил.

От началото на годината в страната са установени 26 заразени, а един пациент – 83-годишен мъж, е починал. Само през последната седмица, до 11 август, са регистрирани 13 нови случая, съобщават местните здравни власти.

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Заболяването се причинява от вируса на Западен Нил и се предава основно чрез ухапване от заразени комари.

  • Има ли опасност за България?

На този фон инфекционистът доц. Трифон Вълков коментира, че няма основания за паника в България.

„Това е инфекция, която е позната от доста време на науката, включително в нашата страна“, обясни той.

По думите му голяма част от инфекциите остават незабелязани.

„При около 80% от случаите ние може дори да не разберем, че сме се заразили с вируса“, посочи специалистът пред NOVA.

При тези хора или няма никакви симптоми, или те са толкова леки, че не предизвикват внимание.

При останалите пациенти може да се развие т.нар. западнонилска треска, която обикновено се характеризира с висока температура, силно главоболие и ставно-мускулни болки.

При част от заразените инфекцията може да засегне нервната система и да доведе до по-тежки усложнения.

Западнонилската треска: Кои хора са най-застрашени от заболяването

  • Кои хора са най-застрашени

Макар че всички хора са потенциално податливи на вируса, рискът от тежко протичане е по-висок при възрастните хора и пациентите с тежки придружаващи заболявания.

„Възприемчиви към тази инфекция сме абсолютно всички, но ако трябва да говорим за групи с по-висок риск от усложнения, това са по-възрастните пациенти или такива от всякаква възраст, но с наличие на тежки придружаващи заболявания“, обясни доц. Вълков.

При тежко протичане могат да се развият възпаление на мозъка или мозъчните обвивки, което изисква болнично лечение.

  • Как се предава вирусът

Основният път на заразяване е ухапването от заразен комар. Насекомото придобива вируса, след като се храни с кръвта на заразена птица, а впоследствие може да го предаде на човек.

Важно е, че западнонилската треска не се предава по въздушно-капков път. Това означава, че човек не може да се зарази при обикновен контакт, разговор или присъствие в едно помещение с болен.

В редки случаи вирусът може да бъде предаден и по други пътища – при преливане на заразена кръв, трансплантация на органи и от майката на детето по време на бременност. Възможно е предаване и чрез кърмене, посочи инфекционистът.

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  • Няма специфично лечение и ваксина за хора

Към момента няма одобрена ваксина за профилактика на западнонилската инфекция при хора, нито специфичен противовирусен препарат, който да унищожава вируса.

Лечението при заболяване е основно симптоматично и при по-тежки случаи може да се наложи болнично наблюдение и поддържаща терапия.

Затова основният начин за ограничаване на разпространението е контролът върху комарите и предпазването от ухапвания.

„Борбата с вектора на инфекцията, а именно комарите, е в основата на успеха за ограничаването ѝ“, подчерта доц. Вълков.

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  • Как да се предпазим

Специалистите препоръчват използването на репеленти, носенето на дрехи, които покриват по-голяма част от тялото, и поставянето на мрежи против комари на прозорците.

Важно е да не се оставя застояла вода около домовете – в кофи, съдове, саксии, стари гуми и други предмети, в които комарите могат да се размножават.

Това е особено важно през топлите месеци, когато популацията на комарите се увеличава.

  • Западнонилската треска не е ново заболяване за региона

Вирусът на Западен Нил е разпространен в различни части на Европа, Африка, Близкия изток и Азия. През последните години заболяването периодично се появява и в балканските страни, включително България, Гърция, Румъния и Сърбия.

Причината за повишеното внимание през летните месеци е свързана както с активността на комарите, така и с климатичните условия, които могат да създадат подходяща среда за размножаването им.

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Случаите в Скопие са поредният сигнал за активност на вируса в региона, но според доц. Вълков самото наличие на заболели в съседна държава не означава непосредствена опасност за населението в България.

Въпреки това хората, особено тези от рисковите групи, трябва да вземат мерки срещу ухапвания от комари.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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