Научно потвърдено: ДНК от мумии разкри как едрата шарка е избила индианците

Т еория, за която се говореше от десетилетия, вече е официално доказана. ДНК анализ на мумии в Чили потвърди, че европейските колонизатори са пренесли едрата шарка (вариола) в Америка, с което са отприщили епидемия, унищожила коренното население. Проучването е публикувано в авторитетното списание Science, съобщава The Post.

„Тълкуваме това като първото директно молекулярно доказателство за пренасянето на едрата шарка в Америка чрез европейската колонизация“, заявява авторът на изследването Шигеки Накагоме от Тринити Колеж в Дъблин.

Едрата шарка, разпознаваема по поразяващите кожата болезнени мехури и белези, е била сред най-смъртоносните болести в човешката история, преди да бъде окончателно изкоренена през 1980 г. благодарение на ваксините.

Биологичното оръжие, променило историята

Историците изчисляват, че заразата е унищожила до 95% от коренното население на Америка, с което е разчистила пътя за конкистадорите и последвалата колонизация.

Mummy DNA exposes gruesome history of a deadly disease brought by colonists that ravaged early Americans https://t.co/4840jK0UgK pic.twitter.com/p3FmwSkWfF — New York Post (@nypost) August 13, 2026

Сега Накагоме и неговият екип откриват окончателното доказателство за тази историческа трагедия, анализирайки костни проби от древни мумии в района на Камаронес, Северно Чили.

Генетичният анализ на скелетите на двама души – жена на възраст между 30 и 35 години и младеж на 18-20 години, погребани по време на испанския колониален период – разкрива следи от древна вариола. ДНК профилът на вируса се оказал идентичен с европейските щамове.

Това откритие обяснява и мистериозните белези по мумиите, за които досега се смяташе, че са причинени от отравяне с арсен.

Кога е започнал морът?

Датирането на останките показва, че двамата са починали от болестта в периода между 1492 г. и 1631 г. Това подкрепя тезата, че заразата е тръгнала от испанците, които ликвидират империята на инките в днешно Перу в началото на 30-те години на XVI век.

„Никой никога не е седемaл в това, че едрата шарка е дошла в това полукълбо с колонизацията, но това проучване вече го доказва научно“, коментира Патриша Фостър, биолог от Университета в Индиана.

Все още се спори дали болестта, срещу която индианците не са имали никакъв имунитет, се е разпространила случайно, или е била използвана като съзнателно биологично оръжие (каквито исторически сведения има за по-късни периоди).

Едно обаче е сигурно: „Без тези епидемии колонизацията на Америка щеше да изглежда по съвсем различен начин“, обобщават историците.