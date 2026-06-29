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Дете спря движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му припадна зад волана

Детето овладяло автомобила, подало сигнал на 112 и успяло да спре в аварийната лента

София-Никол Николова София-Никол Николова

29 юни 2026, 12:36
Дете спря движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му припадна зад волана
Източник: БТА

М омиче на 12 години успя да спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофирала на магистрала „Струма“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Около 12:00 ч. вчера детето е подало сигнал на спешния телефон 112. То разказало, че докато майка му шофирала в посока от София към Перник, ѝ станало лошо и тя изпаднала в безсъзнание, а автомобилът продължил да се движи по магистралата.

2-годишно момиченце спаси майка си чрез мобилния й телефон

Докато държало волана и овладявало колата, момичето запазило хладнокръвие - разговаряло по телефона и запознало със ситуацията оператора, който бил на линия. Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители на Второ районно управление и Областната дирекция на МВР в Перник.

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Докато автомобилът се движел по магистралата, момичето успяло да овладее ситуацията, да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона.

След спирането на автомобила медицинските екипи поели грижата за майката. Тя била транспортирана в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт, уточниха още от полицията в областния град.

Редактор: София-Никол Николова
Източник: БТА, Мая Костадинова    
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