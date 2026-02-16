С 2,2 промила зад волана: Полицай помете 8-годишно дете и баща му, опита да потули инцидента

С лед като полицай, седнал зад волана след употреба на алкохол, помете кола на пътя Стара Загора - Чирпан и рани 8-годишно дете и баща му - пред NOVA говори потърпевшият шофьор. Инцидентът е от 6 февруари, но за него се разбра дни по-късно. Полицаят заема изпълнителна длъжност в дирекцията в Стара Загора. Той е отнел предимство на другата кола, в която са пътували бащата и 8-годишният му син, а дрегерът е показал, че униформеният е управлявал автомобила си с 2,22 промила алкохол в кръвта.

При удара детето и бащата са пострадали, но са без опасност за живота. Служителят на реда е бил задържан за 24 часа в РУ-Чирпан. По случая е образувано досъдебно производство. Със заповед на вътрешния министър служителят е временно отстранен от длъжност и срещу него тече дисциплинарна процедура.

Инцидентът е станал на кръстовище на стария път Стара Загора - Чирпан при отбивката за Винарово и Малко Трънково. Това е добре обозначен и широк пътен възел. На това място полициейския служител отнема предимството и блъска колата на Петър Савов, в която е пътувал и неговият 8-годишен син.

Полицай с положителен тест за алкохол удари кола с дете

"На 6 февруари със сина ми тръгнахме да се прибираме от Стара Загора. За огромен късмет бяхме само двамата. Съпругата ми за първи път остана вкъщи и не пътува с нас. Имам и още една дъщеря, която до последно се чудеше дали да дойде", разказа потърпевшият Петър Савов.

По думите му на кръстовището колата му била буквално отнесена. "Единственото, което успях да видя, бяха фаровете, а в следващия момент просто не си спомням нищо. Ударът беше жесток. Нямам представа с каква скорост е карал, но нямах абсолютно никакво време за реакция", заяви той.

За инцидента се разбрало няколко дни по-късно, когато близки на Петър се опитали да благодарят на екипа на Спешна помощ. Тогава станало ясно и че водачът, отнел предимството е полицай. На въпрос останал ли е с впечатление, че униформеният се е обзоначил като длъжностно лице в първите мигове на катастрофата - потърпевшият заяви: "Не съм станал пряк свидетел на това. Но по-късно с нас се свърза човек, който е присъствал на катастрофата и помоли да запазим самоличността му. Той каза, че полицаят се е представил като колега от дирекцията с цел случаят да бъде смекчен или потулен. Искам да благодаря на полицая, който първи беше на мястото - Станислав Тенев, че не е позволил това да се случи. Дори му се е разкрещял и му е казал: „Как можеш да искаш това от мен? Има пострадало дете“, разказа Петър.

Мъжът заяви, че се е срещнал с водача, който е ударил колата му. "Трудно беше да разберем кой е. Опита се да скрие информация. Работи в криминалистична лаборатория. Вещо лице е към съда в Стара Загора в областта на криминалистиката. Срещнах се с него. Изглеждаше съсипан, притеснен и много съжаляващ. Аз му повярвах. Но впоследствие разбрах, че ме е подвел за много неща. Първо - че е дисциплинарно уволнен. После - че е обикновен пътен полицай. И че по никакъв начин не е опитал да повлияе чрез служебното си положение - а това не е така", обясни Савов.

Именно подвеждащата информация от страна на унифомения накарала Петър да даде гласност на случая.

След запитвания от журналисти дни след катастрофата беше потвърдено, че става дума за 43-годишен мъж - полицейски служител към Областната дирекция на МВР в Стара Загора. По-късно стана ясно, че със заповед той е временно отстранен от длъжност, а към настоящия момент е образувано дисциплинарно производство. Прокуратурата работи по случая.