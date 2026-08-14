България

Прокуратурата оспори намаленото наказание на Михал Цеков за убийството в „Младост“

Държавното обвинение настоява ВКС да възстанови доживотния затвор без право на замяна за 43-годишния мъж

Василена Василева Василена Василева

14 август 2026, 13:13
Прокуратурата оспори намаленото наказание на Михал Цеков за убийството в „Младост“
Източник: БТА

Софийската апелативна прокуратура оспори решението, с което наказанието на 43-годишния Михал Цеков за убийството на 77-годишна жена в столичния квартал „Младост“ беше намалено от доживотен затвор без право на замяна на доживотен затвор.

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Протестът на прокуратурата е внесен на 14 август във Върховния касационен съд (ВКС), съобщиха от държавното обвинение.

Цеков е подсъдим за умишленото убийство на възрастна жена, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, както и за блудство. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив.

Жената е била нападната през нощта на 28 октомври 2024 г. в столичния квартал „Младост“. Според доказателствата по делото Цеков ѝ е нанесъл множество удари с юмруци.

В резултат на нападението жертвата е получила тежки травми в областта на главата, мозъка, лицето и шията, както и множество други наранявания по тялото.

Особено тежък аспект от случая е, че престъплението е извършено по-малко от два месеца след освобождаването на Цеков от затвора. Той е излязъл на свобода на 2 септември 2024 г., след като е изтърпял 19-годишна присъда за друго умишлено убийство.

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През февруари Софийският градски съд призна Цеков за виновен и му наложи най-тежкото наказание, предвидено в българското законодателство – доживотен затвор без право на замяна.

Първата съдебна инстанция е приела, че подсъдимият е извършил убийството с пряк умисъл.

Впоследствие Софийският апелативен съд промени тази част от присъдата. Апелативните магистрати са приели, че убийството е извършено при евентуален, а не при пряк умисъл, и са заменили наказанието с доживотен затвор.

Според Апелативния съд в конкретния случай няма достатъчно основания за налагането на доживотен затвор без право на замяна. Магистратите са посочили и че не може да бъде изключена възможността за положителна промяна в личността на подсъдимия.

Прокуратурата не е съгласна с тези изводи.

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Според държавното обвинение доживотният затвор е явно несправедливо наказание, като се има предвид тежестта на извършеното престъпление и високата обществена опасност на подсъдимия.

Затова прокуратурата настоява Върховният касационен съд да отмени решението на Апелативния съд в тази му част и да бъде възстановено наказанието доживотен затвор без право на замяна.

77-годишната жена беше открита в безпомощно състояние под дърво в столичния квартал „Младост 1“ след полунощ на 28 октомври 2024 г. По тялото ѝ са били установени множество следи от насилие.

След престъплението полицията започна издирване на заподозрения. Тогавашният директор на СДВР старши комисар Любомир Николов съобщи, че мъжът се е укривал в района на пазара в „Младост 3“.

Полицията организира наблюдение на района, а Цеков е задържан малко повече от 10 часа след извършването на престъплението.

„Няма индикации мъжът да чувства вина за действията си“, заяви тогава Николов.

По думите му след задържането Цеков е казал, че възнамерява да извършва и други убийства, тъй като искал отново да попадне в затвора.

При разглеждането на мярката му за неотклонение Цеков призна вината си. Той е заявил и че е взел златно кръстче и икона от жертвата.

Освен предишната му присъда за убийство, в криминалното минало на Цеков има и присъди за изнасилване на възрастна жена и за множество грабежи.

След протеста на прокуратурата окончателното решение по спора за размера на наказанието предстои да бъде взето от Върховния касационен съд.

Обвиненият за убийството в "Младост" е откраднал кръст и икона от жертвата
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Обвиненият за убийството в Младост е откраднал кръст и икона
Обвиненият за убийството в Младост е откраднал кръст и икона
Обвиненият за убийството в Младост е откраднал кръст и икона
Обвиненият за убийството в Младост е откраднал кръст и икона

 

Редактор: Василена Василева
Източник: Прокуратура/Пресцентър    
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