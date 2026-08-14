Пожарът край село Камен връх е овладян

П ожарът, който обхвана 1600 декара край боляровското село Камен връх е овладян, но остава и днес под наблюдение, тъй като все още не е напълно ликвидиран.

Два дежурни противопожарни екипа продължават да са на терен и извършват обход, заради силния вятър и опасността да се разпалят нови огнища. Това съобщи за БТА комисар Иван Динев, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Ямбол.

Продължава борбата с пожара край Камен връх, огънят е засегнал около 1600 декара гора

Огънят се разрази преди два дни в обедните часове, първоначално - в сухи треви и храсти, но обхвана бързо широколистна гора и се разпростря на 1600 дка.

Общо 10 противопожарни автомобила и екипи от областите Ямбол, Сливен и Бургас се включиха в овладяването му, както и военен хеликоптер „Кугър".

Задействаха BG-ALERT, хеликоптер помага за пожара край Камен връх

Имаше готовност и за евакуация на хората от село Камен връх, а областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства системата BG-Alert.