България

„Ринах кал, а ме арестуваха“: Гергана Петрова с остър разказ за задържането си в Струмяни

Тя твърди, че получила охлузвания и наранявания от белезниците

29 август 2026, 12:59
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  • Гергана Петрова разказа своята версия за задържането в Струмяни, като твърди, че служители на НСО са започнали да я избутват, докато се е опитвала да снима и разговаря с премиера Румен Радев.
  • Тя обяснява, че не е представила лична карта, защото я е оставила в автомобила си, докато е участвала като доброволец в разчистването на пострадала къща. По думите ѝ при задържането е получила охлузвания от белезниците.
  • Петрова отрича случилото се да е било предварително планирана провокация и посочва, че като местна активистка и журналист публикува сигнали и материали за Струмяни. Случаят доведе до проверки, а директорът на ОДМВР-Благоевград беше отстранен.

Скандал, задържаха жена при визитата на Румен Радев в Струмяни

Гергана Петрова, която стана част от новините след посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, разказа своята версия за случилото се. Тя беше задържана от полицията заради липса на документ за самоличност у нея.

 

Случаят предизвика политически реакции и доведе до проверки на действията на НСО и МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани директора на Областната дирекция на МВР в Благоевград. Като причина той посочи, че полицейският ръководител не е докладвал своевременно за случая, а действията на служителите на място са надхвърлили необходимото.

В деня на посещението на премиера Петрова е била доброволец и е участвала в разчистването на една от най-пострадалите къщи в района.

„По едно време се обръщам и гледам горе от улицата идват много хора и си викам: „Боже, това трябва да е въпросното височайшо посещение“. Стана ми ясно, когато видях и вас, журналистите“, разказа тя пред NOVA.

Правителството с позиция за случая в Струмяни

По думите ѝ делегацията е посетила именно къщата, в която е помагала. Петрова се опитала да разговаря с хората около премиера и да го заснеме. „Викам: „Тук е, ето го, на крак е дошъл, ще го снимам, все пак аз съм тук местната журналистка“. И още оттогава започнаха от НСО-то да ме бутат“, разказа Петрова.

Впоследствие служители на реда на два пъти са поискали от нея документ за самоличност. Тя не го е представила, тъй като по думите ѝ го е оставила в автомобила си, за да не го загуби, докато участва в разчистването.

„Първо беше един, после двама. Добре че си включих камерата. Чудя се от всички останали, които го срещнаха там и го снимаха, защо точно мен ме завардиха и ме вкарват в полицейската кола. Какво лошо съм направила?“, заяви тя.

Петрова твърди, че при задържането е получила охлузвания и наранявания от белезниците.

Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград

Тя обясни и защо се е представила като журналист. По думите ѝ има Facebook група за Струмяни, в която публикува сигнали на местни жители и свои материали за селото и общината.

„Не снимам просто за себе си. Това нещо ще го разпространя и хората в България ще видят тези снимки, ще си видят премиера“, каза Петрова.

Тя категорично отрече задържането ѝ да е било част от предварително планирана провокация.„Как може да е провокация? Аз съм тук от началото, по къщите на хората и рина кал“, заяви тя.

На Петрова е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт за това, че не е носила личен документ в себе си.

Източник: NOVA    
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