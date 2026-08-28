След скандала Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград

С ъс заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илиян Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР - Благоевград. Той беше временно преназначен на длъжността със заповед на Емил Дечев.

Решението на министър Демерджиев е взето на база действията на служители на ОДМВР - Благоевград в Струмяни.

"Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия", заяви вътрешният министър.

"Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР", допълни той.

Скандал, задържаха жена при визитата на Румен Радев в Струмяни

Припомняме, че по-рано днес полицаи задържаха журналистката Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

Видеото с нейното задържане бе разпространено от местния сайт "Пиринско" в социалните мрежи и предизвика вълна от възмущение.

От МВР посочиха, че жената се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като неколкократно е била приканена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не е направила това, служителите на НСО са потърсили съдействие от полицията "за гарантиране на безопасността". Тя е била принудително отведена в районното управление, където ѝ е съставен предупредителен протокол за нарушение на обществения ред и акт, тъй като не е носила документ за самоличност.

Премиерът Румен Радев разпореди проверки в МВР и НСО заради задържането на Петрова. Целта е да бъдат установени всички обстоятелства около инцидента, включително дали представители на някоя от двете институции са превишили правомощията си. От Министерския съвет уточниха, че премиерът не е присъствал по време на ареста.

От ГЕРБ поискаха обяснения от Румен Радев и Демерджиев за действията на полицията, употребената сила и основанията за задържането. От партията настояват да се установи кой е разпоредил действията на служителите и дали ще има последствия.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев също поиска писмено МВР да даде обяснения за задържането на Петрова, употребата на сила и поставянето на белезници.

Депутатът от "Продължаваме промяната" Николай Денков определи случилото се като пример за засилващ се натиск върху критични гласове и журналисти. Според него се прави опит в България да бъде приложен модел, подобен на този в Грузия.

Петрова отразява бедственото положение в района на Струмяни и публикува информация за пораженията от поройните дъждове, проблемите с инфраструктурата и ВиК мрежата. Тя е известна и с участието си в протестите под мотото "Вода за хората", включително протест пред Община Струмяни заради увеличаването на цената на водата.