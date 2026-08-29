Мечка вилня 7 дни в пчелин край Асеновград

Кафява мечка е нападала седем поредни нощи пчелин край с. Сини връх, като е повредила и преобърнала 30 от 47 кошера.

Животното е изяло около 150 кг мед, а щетите са оценени на над 5300 евро. Останалите кошери са преместени на безопасно място.

След оглед специална комисия е предложила собственикът да получи обезщетение от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив.

Мечка влезе в Смолян

Кафява мечка нанесе щети на пчелин в землището на с. Сини връх, община Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Кошерите са разположени в "Чотрова махала", с надморска височина 1250 метра.

Пчелинът е ограден с дървена ограда с циментови колове и валки. Направена е и врата от оградна мрежа. Мечката е влизала в пчелина в продължение на седем последователни дни – в периода от 20 до 26 август, през тъмната част от денонощието.

От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30. Източник: Община Асеновград

От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30. Изядени са общо 150 кг мед. Има изровени дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и мечи следи от утъпкване на почвената покривка, където е лежало животното. Общата стойност на щетите възлиза на повече от 5300 евро.

От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30. Източник: Община Асеновград

Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, с цел да се предотврати повторно нападение.

Специално свикана комисия е извършила оглед и след направените констатации, е отправила предложение към директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив засегнатият собственик да получи обезщетение.

От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30. Източник: БТА

Какво да правим при среща с мечка

Срещите с кафяви мечки (Ursus arctos) в естествената им среда са рядкост, тъй като тези животни обикновено избягват хората. Въпреки това, познаването на правилните реакции е от ключово значение за безопасността както на човека, така и на животното. Конфликтите най-често възникват при изненадващи срещи от близко разстояние, когато мечката се чувства застрашена или е провокирана. Основният принцип е да се избегне изненадването на животното и да му се даде възможност да се оттегли.

Превенция на срещите

Най-ефективната стратегия е избягването на пряк контакт. При движение в райони, обитавани от мечки, е препоръчително да се вдига шум – говорете, пейте или носете звънче. Това позволява на животното да усети човешкото присъствие отдалеч и да се оттегли. Движението в група намалява вероятността от изненадваща среща. Важно е туристите да бъдат бдителни за следи от мечки като отпечатъци, екскременти или драскотини по дърветата. Храната трябва да се съхранява в добре затворени съдове и на безопасно разстояние от лагера, а отпадъците никога не трябва да се оставят в природата, за да не привличат животните. Домашните любимци трябва да се водят на повод, тъй като могат да провокират мечка и да я доведат до стопанина си.

Поведение по време на среща

Ако забележите мечка отдалеч, запазете спокойствие и не я доближавайте. Дайте ѝ пространство и се оттеглете бавно и тихо по пътя, по който сте дошли, без да я изпускате от поглед. Ако срещата е отблизо и мечката ви е забелязала, най-важното е да не бягате. Бягството може да провокира хищническия ѝ инстинкт да преследва. Вместо това, спрете и се опитайте да се идентифицирате като човек, като говорите със спокоен и монотонен глас. Вдигнете ръце бавно над главата си, за да изглеждате по-големи. Отстъпвайте бавно и назад, без да обръщате гръб на животното. Избягвайте директен зрителен контакт, който може да бъде възприет като заплаха. Никога не се приближавайте до малки мечета, защото майката почти сигурно е наблизо и ще бъде изключително агресивна, за да ги защити.

В случай на нападение

Повечето атаки от кафяви мечки са отбранителни – когато животното е изненадано, защитава малките си или храната си. Често мечката прави „лъжлива атака“ (блъфира), като се затичва и спира рязко, за да изплаши натрапника. Ако физическият контакт е неизбежен, препоръчителната тактика е да се престорите на мъртъв. Легнете по корем, покрийте врата си с ръце и разтворете крака, за да сте по-стабилни. Останете неподвижни и тихи, докато мечката напусне района. Защитната атака обикновено спира, щом заплахата е неутрализирана. Използването на лютив спрей против мечки е доказано ефективно средство за възпиране при агресивно поведение.