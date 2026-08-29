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Стефан Белчев за случая в Струмяни: Псевдоинфлуенсърка създаде активно мероприятие

Депутатът от „Прогресивна България“ коментира ареста на активистката и журналист Гергана Петрова и обвини опозицията в политически ПР

29 август 2026, 11:40
Стефан Белчев за случая в Струмяни: Псевдоинфлуенсърка създаде активно мероприятие
Стефан Белчев   
Източник: БГНЕС
  • Депутатът Стефан Белчев определи ареста на журналистката Гергана Петрова в Струмяни като опит за личен и политически ПР, който е отклонил вниманието от помощта за пострадалите от бедствието.
  • Според него Петрова умишлено е потърсила конфликт с НСО и полицията, за да се представи като жертва, а последвалото медийно внимание е превърнало случая в политически сюжет.
  • Белчев обвини опозицията и активистката в използване на инцидента за политически дивиденти, определяйки случилото се като „класическо активно мероприятие“.

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Случаят с ареста на активистката и журналист Гергана Петрова в Струмяни е бил използван за личен и политически ПР, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в публикация в социалните мрежи.

По думите му опозицията седмици наред е поставяла въпроса защо премиерът не е бил на място при хората, засегнати от бедствието. Белчев посочва, че след посещението на Румен Радев в Струмяни, където според него държавният глава е отишъл „да свърши работа“, е последвала конфронтация с НСО и полицията.

Депутатът определя Петрова като „псевдоинфлуенсърка“ и твърди, че тя умишлено е потърсила конфликт, за да се представи като жертва пред камерите. Според Белчев последвалото медийно отразяване е изместило фокуса от помощта за пострадалите хора към нейния арест.

„Жалко е, че в България все още се хващаме на номерата на „дигитални екоактивисти“, чиято единствена цел е трупането на лайкове и политически дивиденти на гърба на страдащите хора“, пише Белчев.

Той посочва още, че вместо вниманието да бъде насочено към държавната помощ и възстановяването на засегнатия район, то е било отклонено към провокирания спор.

„Класическо активно мероприятие!“, заключава депутатът.

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