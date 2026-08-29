Това е най-голямата грешка, която правите преди полет

Най-честата грешка според пилота е недостатъчната хидратация - сухият въздух в кабината може да допринесе за главоболие, сухи очи и умора. Добре е да пиете вода още преди полета и редовно по време на него.

При дълги полети движението е важно - ставайте и се раздвижвайте на всеки час-два, когато е безопасно, или правете упражнения с ходилата, глезените, прасците и раменете, докато седите.

За по-добро самочувствие след кацане помагат още удобните дрехи, ограничаването на алкохола и прекомерния кофеин и съобразяването със съня при полети през няколко часови зони.

4 неща, които се случват с тялото ни при дълъг полет

Пътуването със самолет може да натовари организма дори при сравнително кратки полети. Дехидратация, схванати мускули и джетлаг често карат пътниците да се чувстват по-уморени от очакваното след кацане.

Според Джейсън Мартинели, директор „Операции“ и главен пилот в Cirrus Aviation Services, няколко прости навика преди и по време на полета могат осезаемо да повлияят на това как ще се чувстваме след пристигането.

Един от основните проблеми е сухият въздух в кабината.

„Един от най-важните фактори, които хората не осъзнават, е колко суха е средата в кабината“, казва Мартинели пред Newsweek. По думите му ниската влажност дори при сравнително кратки полети може да допринесе за дехидратация, главоболие, сухота в очите и умора.

Продължителното седене също се отразява на организма. Стоенето на едно място с часове може да влоши кръвообращението и да доведе до скованост или подуване, особено на краката и ходилата. При пътуване през няколко часови зони нарушаването на съня допълнително може да причини джетлаг и обща отпадналост след пристигането.

Мартинели съветва подготовката за полета да започне още преди качването в самолета.

„Хидратацията започва още преди да се качите на самолета“, казва той. Пиенето на достатъчно вода преди излитане и редовната хидратация по време на полета могат да помогнат за ограничаване на ефектите от сухия въздух в кабината. Той препоръчва също удобни дрехи и избягване на прекомерния алкохол.

Източник: iStock

Движете се по време на дългите полети

При по-продължителни полети пилотът препоръчва да ставате, когато е безопасно. Изправянето, разтягането или кратката разходка в кабината на всеки час-два могат да подобрят кръвообращението и да намалят сковаността.

Ако предпочитате да останете на мястото си, можете:

да свивате и изпъвате ходилата; да въртите глезените; внимателно да разтягате прасците; да стягате и отпускате мускулите на краката; да правите кръгове с раменете; леко да разтягате врата.

Дори няколко минути движение могат да помогнат.

Източник: iStock

Най-честата грешка: недостатъчно вода

Според Мартинели най-честата грешка на пътниците е, че не пият достатъчно вода.

Прекомерното разчитане на кофеин или алкохол вместо на вода също може да допринесе за обезводняването.

Неговият съвет към пътуващите е прост: хидратирайте се, движете се, когато можете, и се вслушвайте в сигналите на тялото си. Тези малки навици.