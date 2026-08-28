Тийнейджърите, обвинени вчера за убийството в Пловдив, остават в ареста

От 5°C до 36°C: Ето с какво време ще посрещнем септември

Цветан Цветанов: Борисов да се кандидатира за президент, за да видим в какво състояние e ГЕРБ

Западнонилска треска: Какви са симптомите и кога е опасна за живота

След ужаса в Непал: Българите от засегнатия район ще бъдат евакуирани по сухопътен маршрут

Терзиев за „Топлофикация“: Ремонтираме сега, за да няма аварии през зимата

О кръжният съд в Пловдив остави в ареста тримата нови обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим - две момчета на 17 години и едно на 15. Прокуратурата поиска и за тримата най-тежката мярка „задържане под стража“, а заседанието се проведе при закрити врата, предаде NOVA.

Убийството в Пловдив: Прокуратурата ще поиска постоянен арест за още трима младежи

До повдигането на обвиненията се е стигнало след анализ на видеозаписи и свидетелски показания. Експертиза е установила и следи от ДНК на жертвата по дрехите на тримата. Според прокуратурата има достатъчно данни, че те са участвали в побоя и са нанасяли удари с ръце и крака по 37-годишния мъж.

Така обвиняемите за убийството вече са осем - шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Петимата, привлечени по-рано към наказателна отговорност, също са с постоянна мярка „задържане под стража“.

„Никой не е искал този край“: Съдът гледа мерките на задържаните за убийството в Пловдив тийнейджъри

Обвинението е за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин и с особена жестокост.