Володимир Зеленски постави за цел Украйна да атакува Русия с по 1000 дрона всеки ден

Зеленски иска рязко увеличаване на украинските дронови удари по Русия, целта е до 1000 далекобойни атаки дневно спрямо сегашните над 300, с удари по нефтени заводи, логистични центрове и военни обекти.

Киев се стреми да увеличи икономическата цена на войната за Москва, като според Зеленски вече са намалени руските запаси от гориво, износът и логистичният капацитет. Той предупреждава за още по-сериозни загуби, ако Русия не се съгласи на преговори.

Конфликтът се разширява и по Черноморието, Украйна ограничи дейността на руското пристанище Новоросийск и заплашва да блокира и други пристанища, а Русия отвръща с атаки срещу украинските черноморски пристанища в Одеска област, затруднявайки корабоплаването.

⚡️Zelensky calls for Ukraine to launch 1,000 drones at Russia daily.



President Volodymyr Zelensky called for Ukraine to increase the frequency of its long-range drone strikes against Russia on Aug. 28, setting a goal of launching 1,000 drones a day.https://t.co/0OKjpclvko — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 29, 2026

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия, предаде ДПА.

"Задачата е: 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари - тази стойност трябва да се увеличи", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той подчерта, че Украйна трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки.

Киев повиши цената на войната за Москва чрез атаки срещу нефтопреработвателни заводи, логистични центрове и военни цели, отбелязва ДПА.

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Въпреки че руският президент Владимир Путин призна икономически щети, той също така ги омаловажи, като заяви, че те не са критични.

В същото време, според Зеленски, Украйна трябва значително да увеличи производството на ракети за противовъздушна отбрана, специално предназначени за противодействие на руските дронове.

Украинският президент неведнъж е заявявал, че практическата цел на Киев е да принуди Москва да седне на масата за преговори чрез военни действия.

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"Те вече разполагат с по-малко гориво, по-малко износ и намален логистичен капацитет", заяви Зеленски, като се позова на резултатите от атаките в Русия, които продължават от седмици. "Ще има дори още повече подобни загуби за тях, ако Русия не е готова да преговаря разумно, за да сложи край на тази война", добави той.

Украйна ограничи дейността на пристанището в Новоросийск, което е важно за руския Черноморски флот. "Със сигурност ще намерим начини да блокираме и останалите им пристанища", заяви Зеленски.

В отговор Русия атакува жизненоважните украински черноморски пристанища в Одеска област, където корабният трафик вече също е практически невъзможен, отбелязва ДПА.