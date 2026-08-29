България

Петър Тодоров: Новият Закон за МВР ще ограничава политическото влияние в системата

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента коментира и акцията в "Драгалевци"

29 август 2026, 11:13
Пожар изпепели крайбрежен ресторант в Созопол

Пожар изпепели крайбрежен ресторант в Созопол
Лятото не се предава: 35° и слънце, после облаците настъпват

Лятото не се предава: 35° и слънце, после облаците настъпват
Пострада човек, голям пожар в автосервиз във Варна

Пострада човек, голям пожар в автосервиз във Варна
След скандала Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград

След скандала Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград
12 мигранти избягаха от центъра в Пъстрогор

12 мигранти избягаха от центъра в Пъстрогор
Тийнейджърите, обвинени вчера за убийството в Пловдив, остават в ареста

Тийнейджърите, обвинени вчера за убийството в Пловдив, остават в ареста
Български и румънски полицаи започнаха съвместни проверки край

Български и румънски полицаи започнаха съвместни проверки край "Дунав мост 2"
Терзиев за „Топлофикация“: Ремонтираме сега, за да няма аварии през зимата

Терзиев за „Топлофикация“: Ремонтираме сега, за да няма аварии през зимата
  • Председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност Петър Тодоров заяви, че в МВР тече прочистване на служители със зависимости, като се подготвя нов закон с по-строг контрол, тестове за интегритет и полиграф и мандатност за висшите ръководители.
  • Тодоров настоя при данни за нарушения служителите да бъдат проверявани и при доказани нарушения отстранявани, а не просто премествани. Той предупреди и за риска от изтичане на информация при акции на службите.
  • По знакови случаи като Петьо Петров-Еврото и „Осемте джуджета“ Тодоров заяви, че са извършвани проверки и дисциплинарни действия, но прокуратурата трябва да покаже по-голяма воля за разследване на данните за зависимости между престъпни групи и държавни структури.

Петър Тодоров: Не желая да ставам част от тази брутална чистка в МВР

„В МВР тече процес по прочистване на служители, за които има данни за зависимости". Това заяви в специално интервю за NOVA председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров.

По думите му се подготвя изцяло нов Закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. „Политическото влияние в МВР е огромно и, за съжаление, се засили особено през последните години“, заяви Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата.

Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Предвижда се и въвеждане на мандатност за висшите ръководни длъжности, подобно на практиката в ДАНС, ДАР и ДАТО.

Тест за интегритет ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата. Ако кандидатът не успее да го премине, няма да бъде повишаван.

Предвижда се и задължение за ръководителите да започват проверка при всеки сигнал срещу служител. Тодоров подчерта, че при наличие на данни за престъпление материалите трябва да бъдат предавани на прокуратурата, а когато няма достатъчно данни за досъдебно производство, да се търси дисциплинарна отговорност, включително уволнение.

„Нашата приоритетна задача е да чистим служители от МВР, за които има данни, след съответните процедури да бъдат отстранявани. А не само да ги разместваме от едно място на друго“, каза той.

Плановете са законът да бъде внесен за разглеждане през следващата парламентарна сесия.

Главният секретар на МВР: Във всяка система има гнили ябълки

  • Акцията в „Драгалевци“

Тодоров коментира и акцията в столичния квартал „Драгалевци“, при която беше открито устройство за заглушаване. Според него трябва да бъде проверена и версията дали информация за действията на службите не е изтекла предварително към хората, свързани с обекта.

По думите му предстоят експертизи, които трябва да установят дали при акцията е открито цялото устройство или от него липсват части. Тодоров подчерта, че според него в България вече не трябва да има „недосегаеми лица“.

  • Как Петьо Петров-Еврото е успял да избяга?

Бившият главен секретар на МВР се върна и към акцията преди години за задържането на Петьо Петров-Еврото в същия обект в „Драгалевци“.

По думите му операцията е била организирана и проведена от ГДБОП и е имало оперативна информация, че Петров се намира там. Той обаче не е бил открит.

Тодоров заяви, че не може да каже дали тогава е имало изтичане на информация. Той припомни, че тогавашният служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев е разпоредил проверка по случая, но резултатите от нея не са били публично огласени. Едно от обясненията, дадени пред Тодоров, било, че в обекта е имало таен тунел, който служителите на ГДБОП не са знаели и не са обезопасили.

Очевидно е, че нещо куца във вътрешно-организационен план в МВР, посочи премиерът

  • Защо е имало патрулки пред „Осемте джуджета“?

Тодоров коментира и информацията за полицейски патрули, които са стояли пред обекта, свързван с ресторанта „Осемте джуджета“.

Той заяви, че по времето, когато е бил главен секретар на МВР, е била разпоредена проверка за полицейски служители, които са стояли пред обекта. Служителите били изведени от графика и срещу тях било предприето дисциплинарно отношение. Обяснението било, че мястото е удобно за установъчен пункт и затова патрулите често се задържали там. Според Тодоров това обяснение не е било достоверно.

По думите му сливането на влиянието на престъпни групи и държавни структури създава условия за източване на държавен ресурс и изграждане на организирани престъпни структури.ю

Петър Тодоров отговори на Президентството

  • Тодоров: Прокуратурата трябва да покаже воля

Според председателя на вътрешната парламентарна комисия резултатите по редица знакови случаи зависят и от промени в прокуратурата и избора на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор.

Той заяви, че МВР продължава да събира информация по различни случаи, но е необходимо прокуратурата да покаже воля за работа по тях.

Тодоров увери, че процедурата за избор на нов ВСС се провежда прозрачно. По думите му вече има 26 номинирани кандидати, като предстои и депутатите да издигат свои кандидатури.

 

Източник: NOVA    
МВР прочистване Петър Тодоров Закон за МВР тест за интегритет изтичане на информация политическо влияние Петьо Петров Еврото Осемте джуджета
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Петър Тодоров: Новият Закон за МВР ще ограничава политическото влияние в системата

Петър Тодоров: Новият Закон за МВР ще ограничава политическото влияние в системата

"Наистина ГОЛЯМА загуба": Тръмп с емоционално послание след смъртта на крал Харалд V

Мечка вилня 7 дни в пчелин край Асеновград

Мечка вилня 7 дни в пчелин край Асеновград

Иран обяви пълен контрол над Ормузкия проток

Иран обяви пълен контрол над Ормузкия проток

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
След скандала Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград
Ексклузивно

След скандала Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград

Преди 15 часа
Русия почти унищожи доставките на храни в Украйна
Ексклузивно

Русия почти унищожи доставките на храни в Украйна

Преди 13 часа
България, Кипър и Гърция с първа операция за връщане на мигранти
Ексклузивно

България, Кипър и Гърция с първа операция за връщане на мигранти

Преди 12 часа
Русия тества нова междуконтинентална ракета
Ексклузивно

Русия тества нова междуконтинентална ракета

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

29 август: Денят и нощта стават равни на Секновение

29 август: Денят и нощта стават равни на Секновение

Свят Преди 1 час

Денят е свързан с отсичането на главата на св. Йоан Кръстител и края на лятото според народните вярвания.

България и Германия изказаха съболезнованията си на Непал и Китай

България и Германия изказаха съболезнованията си на Непал и Китай

България Преди 1 час

Хиляди спасители са изпратени в засегнатите райони, а ЕС отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ

Бившият президент на Еквадор Ленин Морено

Милиони, офшорки и подкупи: Бившият президент на Еквадор е осъден по корупционно дело

Свят Преди 3 часа

Съдът го призна за виновен по дело за корупционна схема, свързана с изграждането на най-голямата ВЕЦ в страната

Доналд Тръмп

Тръмп обяви сделка за американски достъп до огромните петролни резерви на Венецуела

Свят Преди 3 часа

Вашингтон планира да привлече близо 100 млрд. долара частни инвестиции и да увеличи доставките на суров петрол за американските рафинерии

Изобличи царя и плати с живота си: Почитаме свети Йоан Кръстител и свети Спас

Изобличи царя и плати с живота си: Почитаме свети Йоан Кръстител и свети Спас

Любопитно Преди 3 часа

Православната църква отбелязва Отсичането на главата на свети Йоан Кръстител и почита новoмъченика Спас Струмишки

Володимир Зеленски

Володимир Зеленски постави за цел Украйна да атакува Русия с по 1000 дрона всеки ден

Свят Преди 4 часа

Той заяви, че Киев трябва да използва максимума от оръжията си, за да увеличи натиска върху Москва

Това е най-голямата грешка, която правите преди полет

Това е най-голямата грешка, която правите преди полет

Свят Преди 4 часа

Недостатъчният прием на вода може да засили умората, главоболието и дискомфорта по време на пътуване със самолет

„Оземпикът на природата“: Наистина ли псилиумът топи килограмите?

„Оземпикът на природата“: Наистина ли псилиумът топи килограмите?

Любопитно Преди 4 часа

Ето какво показват научните изследвания за влиянието на псилиума върху теглото, холестерола, кръвната захар и храносмилането

Русия тайно използва за първи път новия „Искандер-1000“ при балистичен удар по Киев

Русия тайно използва за първи път новия „Искандер-1000“ при балистичен удар по Киев

Свят Преди 4 часа

Украинското военно разузнаване съобщи за първото потвърдено бойно използване на 9М723-2 с оценен обсег до 550 км

„Тя имаше всичко, което аз нямах“: Истинската история зад най-емблематичната песен на Доли Партън „Jolene“

„Тя имаше всичко, което аз нямах“: Истинската история зад най-емблематичната песен на Доли Партън „Jolene“

Любопитно Преди 4 часа

Отвъд легендарния хит „Jolene“ стои една невинна банка, чаровна касиерка и флирт, който едва не изправя на нокти Доли Партън. Разкрийте истинската история зад емблематичната песен, сложната динамика в брака ѝ с Карл Дийн и слуховете, белязали живота ѝ

Снимката е илюстративна

Защо екстремните горещини са много по-опасни за възрастните хора, отколкото сме смятали

Свят Преди 4 часа

Границите на човешката поносимост към жегата са по-ниски от досега смятаното, а напредналата възраст е сериозен рисков фактор, установиха изследователи от Станфорд

Михайло Федоров започна работа за военните в Италия

Михайло Федоров започна работа за военните в Италия

Свят Преди 12 часа

Федоров благодари на Крозето за „личната му подкрепа“

Григор Димитров: Още много неща искам да постигна в спорта

Григор Димитров: Още много неща искам да постигна в спорта

Любопитно Преди 12 часа

Най-добрият български тенисист призна, че след трудните месеци зад гърба му класирането има особено значение

Полицай: За 28 години не съм имал случай с такъв садизъм

Полицай: За 28 години не съм имал случай с такъв садизъм

България Преди 14 часа

Вергил Христов: За Gen Z и Алфа ние сме лошите, а те мислят, че са над закона!

Нови останки от дронове по българското Черноморие

Нови останки от дронове по българското Черноморие

България Преди 15 часа

Военнослужещите са действали след разпореждане на началника на отбраната

ЕК предупреди Сърбия за възхвалата на военнопрестъпника Радко Младич

ЕК предупреди Сърбия за възхвалата на военнопрестъпника Радко Младич

Свят Преди 16 часа

След смъртта на Младич Европейският съюз припомни, че той е осъден военнопрестъпник

Всичко от днес

От мрежата

Котките потят ли се

dogsandcats.bg

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Селин Дион пристигна във Франция

Edna.bg

Честваме паметта на свети Йоан Кръстител

Edna.bg

Цолов: Всеки ден от живота си работих за този момент

Gong.bg

Левски прави опит да освободи място за нови чужденци

Gong.bg

Мечка унищожи пчелин в Асеновградско и изяде 150 кг мед (СНИМКИ)

Nova.bg

Петър Тодоров: Подготвя се изцяло нов Закон за МВР, тече процес по прочистване на зависими служители

Nova.bg