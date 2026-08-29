Илияна Йотова: Другата седмица ще стане ясно името на вицепрезидента

Президентът Илияна Йотова заяви, че следващата седмица ще бъде обявено името на вицепрезидента, а на 8 септември – съставът на инициативния комитет.

Йотова застана изцяло в защита на Гергана Петрова, задържана при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, като подчерта, че човешките права трябва да бъдат гарантирани.

МВР обясни, че Петрова е била задържана след сигнал от НСО, тъй като не е представила документ за самоличност и журналистическа карта при опит да влезе в обособената за журналисти зона.

Другата седмица ще знаете името на вицепрезидента, а на 8 септември и имената в инициативния комитет. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти от Стара Загора във връзка с предстоящите президентски избори, на които по-рано стана ясно, че тя ще бъде кандидат за президент.

Йотова заяви, че застава изцяло в защита на задържаната жена в Струмяни. Смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране, отбеляза тя, цитирана от DarikNews.bg .

Припомняме, че Гергана Петрова бе задържана по време на визитата на министър-председателя Румен Радев в Струмяни. По първоначална информация това е местната гражданска активистка Гергана Петрова.

От Министерството на вътрешните работи разясниха, че униформени са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жената се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Президентът коментира и избора на нов Висш съдебен съвет

Очаквам да има консенсус за избора на нов Висш съдебен съвет. Народното събрание е длъжник като институция, защото дълго време не можа да определи своята парламентарна квота. Изтеклият дълги години мандат на ВСС е една от основните причини за липсата на доверие в съдебната система на нас, българските граждани, коментира Йотова в отговор на въпрос дали парламентът ще успее да събере мнозинство от 160 гласа за избора на Висш съдебен съвет.

Тя каза, че очаква Народното събрание да бъде на висотата си като институция и да отговори на очакванията на българските граждани. „Трябва да бъдат предложени стойностни хора, процесът да бъде прозрачен, с участието на всички парламентарни групи – управляващи и опозиция. Достатъчно прозрачен трябва да бъде процесът и при определянето на професионалната квота“, посочи Илияна Йотова.

„Ако отново посеем семе на съмнение в начина, по който се избира ВСС, ако отново има слухове и внушения за аргументите, с които се предлагат членове, нищо няма да сме свършили“, подчерта държавният глава.

Йотова е в Стара Загора за откриването на XX Национален тракийски събор „Богородична стъпка 2026."