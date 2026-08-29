България

Правителството отрече ограничения за граждани и медии при визитата на Радев в Струмяни

Междувременно продължава проверката на МВР и НСО за действията след напускането на премиера

29 август 2026, 12:21
Правителството отрече ограничения за граждани и медии при визитата на Радев в Струмяни
Източник: БТА
  • Правителствената информационна служба заяви, че при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни граждани и журналисти са могли свободно да общуват с него, включително Гергана Петрова, която според видеокадрите го е придружавала и снимала.
  • Случаят с принудителното отвеждане на Петрова след посещението остава предмет на проверка от МВР и НСО. Тя е била освободена след установяване на самоличността ѝ, а премиерът е разпоредил проверка.
  • На фона на случая министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е отстранил директора на ОДМВР-Благоевград Илиян Тупаров, а Ивайло Мирчев е внесъл парламентарно питане до МВР за действията на полицията.

Скандал, задържаха жена при визитата на Румен Радев в Струмяни

Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя Румен Радев, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са ѝ налагани каквито и да са ограничения. Това се посочва в разпространена до медиите позиция на правителствената информационна служба. 

Тя е във връзка с „внушенията на политически лидери, че при посещението на Радев в Струмяни, охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите“. 

При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера, пише още в позицията. 

Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград

От правителствената пресслужба добавят, че изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля, се казва още в позицията.

Вчера Румен Радев заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова посетиха община Струмяни, която беше засегната от наводнения, вследствие на обилните валежи.

Впоследствие жена беше задържана след посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни. След медийни запитвания от Областната дирекция на МВР съобщиха, че органите на вътрешното министерство са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана в Струмяни. По информация на НСО жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. Жената е била принудително отведена в най-близкото Районно управление за удостоверяване на самоличността. Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. От дирекцията информираха, че след това жената е освободена.

След скандала Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград

По-късно премиерът Румен Радев разпореди проверка по случая в МВР и Националната служба за охрана. 

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отстрани директора на Областната дирекция на МВР в Благоевград Илиян Тупаров заради действията на служители на дирекцията в Струмяни. 

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от парламентарната група на „Демократична България“ Ивайло Мирчев пусна питане до МВР за арест на жена в Струмяни по време на посещението на премиера Радев в селото. 

Източник: БТА, Йоана Христова    
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