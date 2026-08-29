„Оземпикът на природата“: Наистина ли псилиумът топи килограмите?

Псилиумът е разтворима фибра, която образува гел с водата и може да подпомогне храносмилането, да облекчи запека и при някои хора да намали симптомите на IBS.

Има сравнително добри доказателства, че редовният прием може да понижи LDL холестерола и кръвната захар, но твърденията, че е „природен Оземпик“, са подвеждащи - проучванията не показват значим ефект върху теглото спрямо плацебо.

Псилиумът трябва да се приема с много вода и не сух заради риск от задавяне или запушване; може да влияе и на усвояването на лекарства. Най-разумно е да се разглежда като полезен източник на фибри, а не като чудодейна добавка за отслабване.

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Псилиумът се превърна в поредната хитова хранителна добавка, обсебила света на уелнеса. Но може ли тази непретенциозна фибра наистина да оправдае твърденията за нейните ползи?

Псилиумът, известен още като люспи от семената на Plantago ovata, е богат на фибри продукт, който се произвежда основно в Южна Азия, особено в Индия. Сред приписваните му ползи са подобряване на храносмилането, понижаване на холестерола и кръвната захар, а според някои публикации - и отслабване. В социалните мрежи дори получи прякора „Оземпикът на природата“.

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Как действа псилиумът?

Псилиумът съдържа голямо количество муцилаж - вид разтворими фибри, които при контакт с течност образуват гел.

В храносмилателната система този гел абсорбира вода, омекотява изпражненията и увеличава обема им. Това може да улесни изхождането и да помогне при запек, а при някои хора - и при симптоми на синдром на раздразненото черво (IBS).

Диетологът и специалист по чревно здраве Марилия Шамон казва, че използва псилиум от години при свои клиенти, особено при хора с IBS.

Тя препоръчва прахообразната форма, тъй като позволява постепенно увеличаване на количеството. Вместо веднага да се приема голяма доза, може да се започне с около 3 г и количеството да се увеличава според поносимостта.

Фибрите борят холестерола

Водата е изключително важна

Псилиумът трябва да се приема с достатъчно течност. Шамон посочва ориентировъчно около 500 мл вода на всеки 20 г фибри.

При недостатъчно количество течност съществува риск от задавяне и, макар и рядко, от запушване на храносмилателния тракт.

Затова е важно псилиумът да не се приема сух.

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Може ли да понижи холестерола и кръвната захар?

Тук доказателствата са по-сериозни.

Анализ от 2018 г., включващ 28 проучвания, установява, че хората, приемали около 10 г псилиум дневно в продължение на поне три седмици, са имали понижение на LDL („лошия“) холестерол.

Преглед на изследвания от 2024 г., основно при хора с диабет тип 2 или свързани състояния, също установява, че псилиумът може да понижава нивата на кръвната захар.

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А наистина ли е „Оземпикът на природата“?

Не.

Псилиумът и лекарствата от типа GLP-1 могат и двата да засилят усещането за ситост, но действат по различен начин.

Псилиумът е фибра, която образува гел и забавя храносмилането. GLP-1 лекарствата са медикаменти, които действат върху хормоналните механизми, регулиращи апетита.

Нещо повече, преглед от 2020 г. на проучвания при хора с наднормено тегло и затлъстяване не открива псилиумът да води до по-голямо намаляване на телесното тегло, BMI или обиколката на талията в сравнение с плацебо.

Тоест: има смисъл да го приемате като фибра, но не и като евтин заместител на Оземпик.

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Кой трябва да внимава?

Хората с болест на Крон или други заболявания на храносмилателната система трябва да се консултират с лекар преди прием.

Псилиумът може също да намали усвояването на някои лекарства, затова хората, които приемат медикаменти, трябва да обсъдят употребата му с лекар или фармацевт.

Ако има симптоми като кръв в изпражненията, ректално кървене или внезапна промяна в изхожданията, не бива просто да се започва хранителна добавка - необходимо е медицинско изследване.

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Струва ли си?

Да, като източник на разтворими фибри псилиумът има реални ползи и е сравнително добре проучен. Може да бъде полезен при запек, а има доказателства и за благоприятен ефект върху LDL холестерола и кръвната захар.

Но не е магическо средство за отслабване и със сигурност не е „природен Оземпик“.

Най-добрият подход остава разнообразното хранене с много различни източници на фибри - зеленчуци, плодове, бобови растения, пълнозърнести храни, ядки и семена. Псилиумът може да бъде полезно допълнение, когато храненето не осигурява достатъчно фибри или когато се използва за конкретна цел.