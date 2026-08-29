Свят

Русия тайно използва за първи път новия „Искандер-1000“ при балистичен удар по Киев

Украинското военно разузнаване съобщи за първото потвърдено бойно използване на 9М723-2 с оценен обсег до 550 км

29 август 2026, 07:05
Русия тайно използва за първи път новия „Искандер-1000“ при балистичен удар по Киев
Източник: IStock
  • Русия за първи път е използвала бойно новата 9М723-2 („Искандер-1000“) срещу Киев, според украинското военно разузнаване. Модернизираната ракета има по-голям двигател и пускова установка, а оцененият ѝ обсег достига около 550 км, значително повече от около 390 км при предишната версия.
  • „Искандер-1000“ не означава непременно обсег от 1000 км. HUR не твърди, че използваната ракета може да достигне такава дистанция. По-ранни руски разработки са разглеждали както увеличаване на обсега до 1000 км, така и използване на допълнителната мощност за по-тежка бойна глава.
  • Новата ракета разширява заплахата за украинските градове, тъй като руските пускови установки могат да бъдат разположени по-далеч от фронта, без да губят възможността да поразяват Киев. Русия разполага и със значителен запас от балистични ракети, докато Украйна се стреми да унищожава пусковите установки още преди изстрелване.

Русия е използвала най-новата си балистична ракета 9М723-2, известна най-често като „Искандер-1000“, срещу Киев за първи път по време на комбинирана атака срещу украинската столица това лято, съобщи на 27 август украинското военно разузнаване.

Според украинското разузнаване модернизираната ракета осигурява на Русия значително по-голям обсег в сравнение с по-ранната 9М723-1, използвана от комплекса „Искандер-М“.

Най-съществените промени са свързани с по-голям ракетен двигател и съответно увеличена по размер пускова установка. По данни на HUR тези модификации увеличават максималния обсег на ракетата до около 550 километра, в сравнение с приблизително 390 километра при варианта 9М723-1.

Въпреки условното обозначение „Искандер-1000“, украинското разузнаване не е заявило, че версията, която вече е използвана срещу Киев, действително може да прелети 1000 километра.

9М723-2 е част от ракетен комплекс с обозначение „Бора-М“. Освен увеличената задвижваща секция и по-голямата пускова установка, останалите компоненти на новата ракета до голяма степен са идентични с използваните при по-ранната 9М723-1, посочва HUR.

За първи път Украйна атакува Москва с балистична ракета

Първото потвърдено бойно използване бележи значимо развитие в продължаващите усилия на Русия да разширява и модернизира арсенала си от балистични ракети – оръжия, които се превърнаха в една от най-трудните за противодействие заплахи за украинската противовъздушна отбрана.

Още през 2024 г. Defense Express съобщи, че Русия проучва начини за увеличаване на обсега на 9М723. Първоначалната ракета е разработена по времето, когато Договорът за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег налагаше ограничения върху наземно базираните ракети с обсег над 500 километра.

Тогавашните дискусии в Русия предполагаха, че развитието на технологиите за твърдо гориво и инсталирането на нов ракетен двигател теоретично биха могли да увеличат обсега на модернизирана балистична ракета „Искандер“ до около 1000 километра.

Според съобщенията друга възможност, разглеждана от руските разработчици, е била допълнителният двигателен потенциал да не се използва за увеличаване на обсега, а за носене на значително по-тежка бойна глава.

По-ранни концепции предвиждаха увеличаване на бойната глава на ракетите „Искандер“ и „Кинжал“ от приблизително 480 килограма до цели 800 килограма, като по този начин се жертва част от потенциалния обсег в замяна на значително по-голяма разрушителна сила.

Руските крилати ракети току-що станаха по-смъртоносни

Ракетата, която Русия вече реално е въвела в бойна употреба, изглежда по-консервативна в сравнение с тези по-ранни амбиции. Оцененият от HUR обсег от 550 километра все пак представлява значително увеличение, но остава далеч под 1000-те километра, които предполага неофициалното ѝ име.

Дори това допълнително увеличение на обсега обаче би могло да позволи на руските екипажи на пусковите установки да действат на по-голямо разстояние от Украйна, като същевременно продължат да застрашават Киев и други големи градове.

Русия разполага и със значителен запас от балистични ракети. Към 5 август Москва е разполагала с приблизително 130 ракети 9М723 за комплексите „Искандер-М“, предоставени на силите, участващи във войната ѝ срещу Украйна.

Отделни оценки от юли сочат, че руският арсенал включва около 50 изстрелвани от въздуха балистични ракети „Кинжал“, както и приблизително 50 севернокорейски балистични ракети KN-23, KN-24 и KN-30.

По-рано украинските сили нанесоха удар по руска пускова установка за балистични ракети „Искандер“ близо до границата – рядка и потенциално значима операция, целяща унищожаването на руските ракетни системи, преди те да успеят да изстрелят ракети.

Източник: united24media    
Искандер-1000 9М7232 Русия Украйна балистична ракета Киев ракетен обсег военно разузнаване пускова установка модернизация на оръжия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Петър Тодоров: Новият Закон за МВР ще ограничава политическото влияние в системата

Петър Тодоров: Новият Закон за МВР ще ограничава политическото влияние в системата

"Наистина ГОЛЯМА загуба": Тръмп с емоционално послание след смъртта на крал Харалд V

Мечка вилня 7 дни в пчелин край Асеновград

Мечка вилня 7 дни в пчелин край Асеновград

Иран обяви пълен контрол над Ормузкия проток

Иран обяви пълен контрол над Ормузкия проток

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
VW все пак ще произвежда военно оборудване за Израел

VW все пак ще произвежда военно оборудване за Израел

carmarket.bg
След скандала Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград
Ексклузивно

След скандала Демерджиев уволни директора на ОДМВР-Благоевград

Преди 15 часа
Русия почти унищожи доставките на храни в Украйна
Ексклузивно

Русия почти унищожи доставките на храни в Украйна

Преди 13 часа
България, Кипър и Гърция с първа операция за връщане на мигранти
Ексклузивно

България, Кипър и Гърция с първа операция за връщане на мигранти

Преди 12 часа
Русия тества нова междуконтинентална ракета
Ексклузивно

Русия тества нова междуконтинентална ракета

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

29 август: Денят и нощта стават равни на Секновение

29 август: Денят и нощта стават равни на Секновение

Свят Преди 1 час

Денят е свързан с отсичането на главата на св. Йоан Кръстител и края на лятото според народните вярвания.

България и Германия изказаха съболезнованията си на Непал и Китай

България и Германия изказаха съболезнованията си на Непал и Китай

България Преди 1 час

Хиляди спасители са изпратени в засегнатите райони, а ЕС отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ

Бившият президент на Еквадор Ленин Морено

Милиони, офшорки и подкупи: Бившият президент на Еквадор е осъден по корупционно дело

Свят Преди 3 часа

Съдът го призна за виновен по дело за корупционна схема, свързана с изграждането на най-голямата ВЕЦ в страната

Доналд Тръмп

Тръмп обяви сделка за американски достъп до огромните петролни резерви на Венецуела

Свят Преди 3 часа

Вашингтон планира да привлече близо 100 млрд. долара частни инвестиции и да увеличи доставките на суров петрол за американските рафинерии

<p>Пожар изпепели крайбрежен ресторант в Созопол (СНИМКИ)</p>

Пожар изпепели крайбрежен ресторант в Созопол

България Преди 3 часа

Пожарни екипи от Бургас и Созопол се борят с пламъците, които са обхванали и хотелска част

Това е най-голямата грешка, която правите преди полет

Това е най-голямата грешка, която правите преди полет

Свят Преди 4 часа

Недостатъчният прием на вода може да засили умората, главоболието и дискомфорта по време на пътуване със самолет

„Оземпикът на природата“: Наистина ли псилиумът топи килограмите?

„Оземпикът на природата“: Наистина ли псилиумът топи килограмите?

Любопитно Преди 4 часа

Ето какво показват научните изследвания за влиянието на псилиума върху теглото, холестерола, кръвната захар и храносмилането

„Тя имаше всичко, което аз нямах“: Истинската история зад най-емблематичната песен на Доли Партън „Jolene“

„Тя имаше всичко, което аз нямах“: Истинската история зад най-емблематичната песен на Доли Партън „Jolene“

Любопитно Преди 4 часа

Отвъд легендарния хит „Jolene“ стои една невинна банка, чаровна касиерка и флирт, който едва не изправя на нокти Доли Партън. Разкрийте истинската история зад емблематичната песен, сложната динамика в брака ѝ с Карл Дийн и слуховете, белязали живота ѝ

Снимката е илюстративна

Защо екстремните горещини са много по-опасни за възрастните хора, отколкото сме смятали

Свят Преди 4 часа

Границите на човешката поносимост към жегата са по-ниски от досега смятаното, а напредналата възраст е сериозен рисков фактор, установиха изследователи от Станфорд

Снимката е илюстративна

Лятото не се предава: 35° и слънце, после облаците настъпват

България Преди 4 часа

В София температурите ще достигнат около 32°, а по Черноморието ще бъде до 28° с морска вода 25°- 26°

Михайло Федоров започна работа за военните в Италия

Михайло Федоров започна работа за военните в Италия

Свят Преди 12 часа

Федоров благодари на Крозето за „личната му подкрепа“

Григор Димитров: Още много неща искам да постигна в спорта

Григор Димитров: Още много неща искам да постигна в спорта

Любопитно Преди 12 часа

Най-добрият български тенисист призна, че след трудните месеци зад гърба му класирането има особено значение

Полицай: За 28 години не съм имал случай с такъв садизъм

Полицай: За 28 години не съм имал случай с такъв садизъм

България Преди 14 часа

Вергил Христов: За Gen Z и Алфа ние сме лошите, а те мислят, че са над закона!

Пострада човек, голям пожар в автосервиз във Варна

Пострада човек, голям пожар в автосервиз във Варна

България Преди 14 часа

На място са изпратени шест екипа на пожарната

Нови останки от дронове по българското Черноморие

Нови останки от дронове по българското Черноморие

България Преди 15 часа

Военнослужещите са действали след разпореждане на началника на отбраната

ЕК предупреди Сърбия за възхвалата на военнопрестъпника Радко Младич

ЕК предупреди Сърбия за възхвалата на военнопрестъпника Радко Младич

Свят Преди 16 часа

След смъртта на Младич Европейският съюз припомни, че той е осъден военнопрестъпник

Всичко от днес

От мрежата

Котките потят ли се

dogsandcats.bg

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Селин Дион пристигна във Франция

Edna.bg

Честваме паметта на свети Йоан Кръстител

Edna.bg

Цолов: Всеки ден от живота си работих за този момент

Gong.bg

Левски прави опит да освободи място за нови чужденци

Gong.bg

Мечка унищожи пчелин в Асеновградско и изяде 150 кг мед (СНИМКИ)

Nova.bg

Петър Тодоров: Подготвя се изцяло нов Закон за МВР, тече процес по прочистване на зависими служители

Nova.bg