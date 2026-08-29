Русия тайно използва за първи път новия „Искандер-1000“ при балистичен удар по Киев

Русия за първи път е използвала бойно новата 9М723-2 („Искандер-1000“) срещу Киев, според украинското военно разузнаване. Модернизираната ракета има по-голям двигател и пускова установка, а оцененият ѝ обсег достига около 550 км, значително повече от около 390 км при предишната версия.

„Искандер-1000“ не означава непременно обсег от 1000 км. HUR не твърди, че използваната ракета може да достигне такава дистанция. По-ранни руски разработки са разглеждали както увеличаване на обсега до 1000 км, така и използване на допълнителната мощност за по-тежка бойна глава.

Новата ракета разширява заплахата за украинските градове, тъй като руските пускови установки могат да бъдат разположени по-далеч от фронта, без да губят възможността да поразяват Киев. Русия разполага и със значителен запас от балистични ракети, докато Украйна се стреми да унищожава пусковите установки още преди изстрелване.

⚡️ Russia used an upgraded long-range Iskander missile for the first time in a strike on Kyiv. https://t.co/MZMUT3Q8dt — UNITED24 Media (@United24media) August 27, 2026

Русия е използвала най-новата си балистична ракета 9М723-2, известна най-често като „Искандер-1000“, срещу Киев за първи път по време на комбинирана атака срещу украинската столица това лято, съобщи на 27 август украинското военно разузнаване.

Според украинското разузнаване модернизираната ракета осигурява на Русия значително по-голям обсег в сравнение с по-ранната 9М723-1, използвана от комплекса „Искандер-М“.

Най-съществените промени са свързани с по-голям ракетен двигател и съответно увеличена по размер пускова установка. По данни на HUR тези модификации увеличават максималния обсег на ракетата до около 550 километра, в сравнение с приблизително 390 километра при варианта 9М723-1.

Въпреки условното обозначение „Искандер-1000“, украинското разузнаване не е заявило, че версията, която вече е използвана срещу Киев, действително може да прелети 1000 километра.

9М723-2 е част от ракетен комплекс с обозначение „Бора-М“. Освен увеличената задвижваща секция и по-голямата пускова установка, останалите компоненти на новата ракета до голяма степен са идентични с използваните при по-ранната 9М723-1, посочва HUR.

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Първото потвърдено бойно използване бележи значимо развитие в продължаващите усилия на Русия да разширява и модернизира арсенала си от балистични ракети – оръжия, които се превърнаха в една от най-трудните за противодействие заплахи за украинската противовъздушна отбрана.

Още през 2024 г. Defense Express съобщи, че Русия проучва начини за увеличаване на обсега на 9М723. Първоначалната ракета е разработена по времето, когато Договорът за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег налагаше ограничения върху наземно базираните ракети с обсег над 500 километра.

Тогавашните дискусии в Русия предполагаха, че развитието на технологиите за твърдо гориво и инсталирането на нов ракетен двигател теоретично биха могли да увеличат обсега на модернизирана балистична ракета „Искандер“ до около 1000 километра.

Според съобщенията друга възможност, разглеждана от руските разработчици, е била допълнителният двигателен потенциал да не се използва за увеличаване на обсега, а за носене на значително по-тежка бойна глава.

По-ранни концепции предвиждаха увеличаване на бойната глава на ракетите „Искандер“ и „Кинжал“ от приблизително 480 килограма до цели 800 килограма, като по този начин се жертва част от потенциалния обсег в замяна на значително по-голяма разрушителна сила.

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Ракетата, която Русия вече реално е въвела в бойна употреба, изглежда по-консервативна в сравнение с тези по-ранни амбиции. Оцененият от HUR обсег от 550 километра все пак представлява значително увеличение, но остава далеч под 1000-те километра, които предполага неофициалното ѝ име.

Дори това допълнително увеличение на обсега обаче би могло да позволи на руските екипажи на пусковите установки да действат на по-голямо разстояние от Украйна, като същевременно продължат да застрашават Киев и други големи градове.

Русия разполага и със значителен запас от балистични ракети. Към 5 август Москва е разполагала с приблизително 130 ракети 9М723 за комплексите „Искандер-М“, предоставени на силите, участващи във войната ѝ срещу Украйна.

Отделни оценки от юли сочат, че руският арсенал включва около 50 изстрелвани от въздуха балистични ракети „Кинжал“, както и приблизително 50 севернокорейски балистични ракети KN-23, KN-24 и KN-30.

По-рано украинските сили нанесоха удар по руска пускова установка за балистични ракети „Искандер“ близо до границата – рядка и потенциално значима операция, целяща унищожаването на руските ракетни системи, преди те да успеят да изстрелят ракети.