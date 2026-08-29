България

БСП потвърди подкрепата си за Илияна Йотова за президент

"Ще влезем в разговорите за това кого Йотова предлага за вицепрезидент", заяви Крум Зарков

29 август 2026, 13:48
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  • БСП единодушно потвърди подкрепата си за Илияна Йотова за президент и създаде Национален предизборен щаб за кампанията ѝ.
  • Крум Зарков заяви, че БСП влиза в изборите единна и координирана, с цел Йотова да бъде избрана за президент.
  • Социалистите ще участват в избора на вицепрезидент, като настояват разговорите с Йотова за кандидатурата да започнат незабавно.

ПБ подкрепя кандидатурата на Йотова за президент

БСП потвърди подкрепата си за Илияна Йотова за президент на България. Решението е взето единодушно на Националния съвет на партията, без гласове „против“ и „въздържал се“. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков, цитиран от NOVA

По думите му социалистите са създали Национален предизборен щаб, който ще подпомага кампанията на Йотова. Засилено е и Изпълнителното бюро на партията, за да може БСП активно да участва в предстоящата президентска кампания.

„БСП влиза в президентските избори единна и напълно координирана“, заяви Зарков. Той изрази увереност, че резултатът от кампанията ще бъде избирането на Йотова за президент.

Зарков коментира и предстоящото сформиране на инициативния комитет зад кандидатурата на Йотова. Той заяви, че има пълно доверие на политическия ѝ опит да състави балансиран екип.„Съвсем логично е в този комитет да има и политически фигури, и граждански лица“, посочи лидерът на БСП.

Той подчерта, че вицепрезидентът не е просто заместник на държавния глава, а самостоятелна институция, на която президентът може да възлага важни правомощия. „Затова ще влезем в разговорите за това кого Йотова предлага за вицепрезидент. Те трябва да започнат веднага. Ние сме готови за тях“, заяви Крум Зарков.

 

Източник: NOVA    
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