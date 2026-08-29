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Изобличи царя и плати с живота си: Почитаме свети Йоан Кръстител и свети Спас

Православната църква отбелязва Отсичането на главата на свети Йоан Кръстител и почита новoмъченика Спас Струмишки

29 август 2026, 07:52
Изобличи царя и плати с живота си: Почитаме свети Йоан Кръстител и свети Спас
Източник: iStock/GettyImages
  • Днес православните християни почитат свети Йоан Кръстител - денят е посветен на мъченическата му смърт, след като цар Ирод Антипа нарежда да бъде обезглавен по искане на Иродиада.
  • Празникът е строг постен ден, тъй като Църквата възпоменава убийството на Йоан - Предтечата и Кръстителя на Иисус Христос, известен с покайната си проповед и изобличаването на нарушителите на Божия закон.
  • Почита се и новмъченик Спас (Анастас) от Радовиш, който през XVIII век отказва да се отрече от християнската си вяра въпреки продължителните мъчения и заплахите за смърт и умира по пътя към бесилото.

Честваме паметта на свети Йоан Кръстител (отсичане на главата му) и на свети Спас Струмишки.

В християнството много често една свята личност се почита в деня на нейната смърт, особено когато тази смърт е мъченическа, причинена от гонителите на вярата в Спасителя Христос. Такъв е и случаят с днешния празник. Защото според преданието на този ден е завършил мъченически своя забележителен земен път Предтечата и Кръстителят Господен Йоан. Няколко пъти през годината се честват негови празници: зачеването му, раждането му, кръщението от него на Иисус Христос, намиране на мощите му.

Днес е тъжен празник, затова Църквата е отредила строг пост, дори без растителна мазнина. Защото си спомняме за убийството на свети Йоан, който е най-почитаният от християните човек след света Богородица. Той останал в историята не само с кръщението на Спасителя, но и с покайната си проповед, и с изобличението на всички, които не спазвали Божия закон.

Обикновените хора се разкайвали и се кръщавали в израз на покаяние, като измивали своите грехове във водите на река Йордан. Цар Ирод Антипа обаче, изобличаван заради своето противозаконно съжителство с братовата си жена Иродиада, не само не се разкаял, но и го хвърлил в затвора. По-късно, по искане на Иродиада, Ирод нарежда Йоан да бъде обезглавен.

На този ден почитаме и паметта на новомъченика Спас (Анастас), българин от Радовиш, Струмишко (сега в Северна Македония). Роден през 1774 г., той млад отишъл да работи в Солун при търговец на дрехи. Един ден бил спрян от властите, задето изнасял от града дрехи, без да е платил данъка за друговерци. По съвета на търговеца Спас излъгал, че е мюсюлманин и не дължи данък, но бил разкрит. Веднага започнали да го заплашват със смърт, ако не смени вярата си. Измъчвали го дълго и понеже отказвал да се отрече от Христос, го осъдили на смърт. Починал по пътя към бесилото.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
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