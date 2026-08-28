България, Кипър и Гърция с първа операция за връщане на мигранти

К ипър, Гърция и България осъществиха първия си съвместен полет за принудително връщане на 51 граждани на трети държави, пребиваващи незаконно на тяхна територия, съобщи вестник „Сайпръс Мейл“.

Операцията е проведена в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс, като целта е била мигрантите да бъдат върнати в страните им на произход.

Полетът е организиран от имиграционната служба на Кипър с подкрепата на външното министерство и ведомството, отговарящо за миграцията. От общо 51 репатрирани лица Кипър е върнал 35 души, които са пребивавали незаконно на острова, гръцките власти са върнали 15, а българската страна - един човек.

От началото на годината до момента общо 6027 граждани на трети държави са били върнати от Кипър в родните им страни.