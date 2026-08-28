12 мигранти избягаха от центъра в Пъстрогор

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П олицейска операция се провежда в района на Свиленград след бягството на 12 чужденци от центъра от затворен тип в село Пъстрогор. Десет от тях вече са задържани, а двама все още се издирват, предаде NOVA.

Бягството е станало около 2 часа през нощта срещу петък. По неофициална информация групата, съставена основно от марокански граждани, е успяла да премахне решетките на прозорците и да напусне помещенията. Трима от чужденците са задържани още в двора от дежурните полицаи, докато останалите девет са се изкачили върху гараж, достигнали са оградата и са я преодолели.

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В издирването са включени екипи на полицията от Хасково и Харманли, както и „Гранична полиция“. При последвалата операция още седем от бегълците са открити и задържани. Двама остават в неизвестност.

В центъра в Пъстрогор са настанени около 100 души. Обектът функционира като център от затворен тип от началото на годината.

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Случаят е пореден проблем със сигурността на центъра. През юли от него избяга друг чужденец, като тогава беше съобщено и за откраднат автомобил, собственост на кмета на Пъстрогор.

След предишния инцидент МВР е издало предписания за укрепване на решетките, засилване на охраната и поставяне на допълнителна мрежа по оградата. Голяма част от тези мерки обаче все още не са изпълнени.