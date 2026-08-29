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Кървава нощ: Дронове удариха Русия и Украйна, има жертви и ранени

Най-малко седем души са ранени в Ростовска област, а при атаките в Белгород и Севастопол също има загинали и пострадали

29 август 2026, 12:12
Кървава нощ: Дронове удариха Русия и Украйна, има жертви и ранени
Източник: БТА
  • При серия от украински и руски удари с дронове са загинали най-малко 11 души, а над 20 са ранени; най-тежко е засегната Ростовска област, където сред ранените има две деца.
  • В Украйна руски удари са причинили един загинал и трима ранени в Одеска област, като са повредени транспортни обекти и са изгорели осем камиона с храна. Руски власти съобщават и за жертви при атаки в Севастопол и Белгородска област.
  • И двете страни продължават да използват масирани дронови атаки, насочени и към логистична и инфраструктурна мрежа; украински удар е засегнал руски обекти, а Русия съобщи за атака срещу терминал в украинското пристанище Николаев.

Русия и Украйна си размениха удари с дронове

Най-малко 11 души са загинали, а над 20 са ранени при серия от украински и руски удари с дронове в Русия и Украйна. Най-тежко е засегната Ростовска област, където са ранени най-малко седем души, сред които две деца, докато при атаки в Севастопол и Белгородска област има загинали и ранени. При руски удари в Одеска област е убит един човек, а трима са ранени, като са нанесени щети и по транспортна инфраструктура.

Най‑малко седем души са били ранени при серия от украински въздушни удари в южната руска Ростовска област, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

Две деца са били откарани в болница, едното с много тежки наранявания, съобщи държавната агенция ТАСС, цитирайки губернатора Юрий Слюсар. Според информацията два жилищни блока в пристанищния град Ростов на Дон са били повредени от падащи отломки от дронове.

Украински медии съобщиха, че склад, принадлежащ на търговец на електроника, също е бил обхванат от пожар. Тези съобщения не могат да бъдат потвърдени по независим източник.

В продължение на седмици украинските сили многократно са атакували логистичните центрове на големи руски компании. Онлайн търговците "Уайлдберис" и "Озон" са сред основните цели. Ударите са причинили щети за милиарди и отново насочват вниманието към последиците от войната на Русия срещу нейния съсед. Ръководството в Киев също се стреми да повлияе на политическите настроения в Русия преди парламентарните избори, насрочени за 18–20 септември.

Украйна се защитава срещу разрушителната война, водена от Русия вече четири години и половина, с помощта на западна военна подкрепа. И двете страни използват огромен брой дронове в размените на удари, тъй като оръжията са сравнително евтини за производство и трудни за прехващане, когато се използват в големи количества. По време на някои вълни на атаки стотици дронове се използват едновременно, за да претоварят противовъздушната отбрана.

И двете страни се обвиняват взаимно в умишлено нанасяне на удари по граждански цели, макар че жертвите и щетите от украинска страна са значително по‑големи, отбелязва ДПА.

Междувременно стана ясно, че един човек е убит и трима други са ранени при атака с украински дрон в анексирания от Русия град Севастопол на Кримския полуостров. Това съобщи в Телеграм Михаил Развожаєв, назначеният от Русия губернатор на града, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Трима души са били убити и девет ранени при атака с украински дрон в руската Белгородска област, съобщиха местните власти в Телеграм. Трима от ранените са в тежко състояние, според същия източник.

В същото време руското министерство на отбраната съобщи в Телеграм, че неговите сили са ударили претоварен терминал в украинското пристанище Николаев. Поразена е и зона за зареждане на плавателни съдове и пунктове за разтоварване на горива и смазочни материали, според министерството.

На тази фон един човек загина и трима са ранени в резултат на нощното нападение с дронове в Измаилски район в южната част на украинската Одеска област, съобщава оперативният щаб на Измаилската районна държавна администрация на страницата си във Фейсбук.

Щети са нанесени на обекти от транспортната инфраструктура.

„Осем камиона с храна се запалиха. Огнеборците бързо потушиха пожарите“, отбелязва се в съобщение на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област в канала Телеграм.

Въздушната тревога започна преди полунощ в 23.20 часа и продължи до късно през нощта до 01.46 часа. Над 20 дрона са атакували населени места в южната част на Одеска област, сред които са Затока, Татарбунари, Килия, Вилково, Измаил и др.

В момента на атаката в Измаил се намираше Росица Кирова – председателка на парламентарната комисия по туризъм в 52-рото Народно събрание на Република България, която е на посещение по повод честванията на 205-годишнината на Болград.

По време на нощната атака в Измаил офицерите от НСО, които придружават народната представителка от българския парламент, светкавично реагираха, като бързо я изведоха в убежището и помогнаха на други граждани, намиращи се в хотела.

В периода 24-28 август официална българска делегация имаше срещи с българската общност в Измаил, Болград, Бесарабската община, Болградски район, Одеса и село Камчик в Саратската община.

Срещите бяха организирани със съдействието на Генералния консул в Одеса, Светослав Иванов, а като част от българската делегация се включиха извънредният и пълномощен посланик на България в Украйна Златин Кръстев и генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Източник: БТА    
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