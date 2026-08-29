България

Лятото не се предава: 35° и слънце, после облаците настъпват

В София температурите ще достигнат около 32°, а по Черноморието ще бъде до 28° с морска вода 25°- 26°

Обновена преди 3 часа / 29 август 2026, 07:00
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  • Събота ще е предимно слънчева и гореща, с максимални температури 30-35°, около 32° в София. Валежи са малко вероятни, а в крайните западни райони са възможни кратки превалявания.
  • По морето ще е по-прохладно - 25-28°, с морска вода 25-26°. Вятърът ще е умерен до силен, особено по южното крайбрежие, а вълнението ще достига около 4 бала.
  • Неделя и понеделник остават топли, с температури до 36°. В неделя са възможни валежи в Северозападна България и Югозапада, докато понеделник ще е предимно слънчев с изолирани следобедни валежи в планините.

В събота ще бъде предимно слънчево. Сутринта ще е прохладно. След обяд над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат предимно между 30° и 35°, в североизточните райони малко по-ниски.

В София максималните температури ще бъдат около 32°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 29 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 29 август 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 29.08.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 29.08.2026 г. Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали слабо. Ще духа умерен, а по най-високите части - силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие и на места там ще превалява слабо. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде от 2-3 бала по северното крайбрежие, до около 4 по южното.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще се доближи до средното.

През нощта срещу неделя над западните райони, а в неделя и на изток облачността ще се увеличи. Валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, а в следобедните часове в планинските райони в Югозападна. Повече слънчеви часове ще има в източните райони. Вятърът ще е слаб от изток.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 30 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 30 август 2026 г. Източник: НИМХ

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

В понеделник времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, където не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще запази посоката си от изток, ще бъде слаб, нощем в много райони ще стихва. Температурите ще останат без съществена промяна.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 31 август 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 31 август 2026 г. Източник: НИМХ
  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

  1. алкохол,
  2. кофеин и
  3. големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

  1. плодове,
  2. зеленчуци и
  3. салати,
  4. докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности.

Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.

6 ползи от редовното излагане на слънце
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Източник: НИМХ    
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