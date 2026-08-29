Свят

Иран обяви пълен контрол над Ормузкия проток

Техеран отрича твърденията на САЩ, че стратегическият морски път е напълно отворен за корабоплаване

29 август 2026, 08:45
Иран обяви пълен контрол над Ормузкия проток
Ормузкия проток   
Източник: БТА
  • Иран заявява пълен контрол над Ормузкия проток и отхвърля твърденията на САЩ, че международното корабоплаване е свободно. КГИР предупреждава, че корабите без предварителна координация с Техеран няма да бъдат допускани.
  • Вашингтон твърди обратното - САЩ са разминирали международните морски маршрути и според президента Доналд Тръмп протокът е напълно отворен и под американски контрол. Тези противоречиви твърдения не са независимо потвърдени.
  • Трафикът остава силно намален: около 29 товарни кораба дневно са преминавали през протока през последната седмица, спрямо близо 130 дневно преди войната, което подчертава риска за глобалните доставки на петрол и газ.

Военноморските сили на Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заявиха, че Иран има пълен контрол над Ормузкия проток и отхвърлиха твърденията на САЩ, че водният път е отворен за международно корабоплаване, предаде ДПА. 

Твърденията на американски официални лица, че протокът е отворен, са "откровена лъжа", целяща да контролира цените на петрола и да прикрие поражението на САЩ, заяви КГИР в публикация социалните мрежи. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, се посочва още в текста. 

"Контролът, упражняван от силите на Ислямската република над стратегическия Ормузки проток, е пълен и решителен", заявиха военноморските сили. 

Иран: Ормузкият проток остава блокиран

Ситуацията ще остане непроменена, докато не приключи "американската агресия" и не бъдат изпълнени ангажиментите по рамковото споразумение, сключено преди около два месеца и половина, чийто срок вече е изтекъл. 

В четвъртък командирът на Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) адмирал Брад Купър заяви, че американските сили са разминирали международните морски маршрути в протока през последните месеци и че те вече са отворени. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че водният път е напълно отворен и се намира под контрола на САЩ.

Обрат в Близкия изток: Иран губи контрола над Ормузкия проток

Противоречащите си твърдения не можаха да бъдат независимо потвърдени, отбелязва ДПА. 

Според Организацията за морски търговски операции на Обединеното кралство (ЮКМТО) през последните седем дни през протока са преминавали около 29 товарни кораба на ден, в сравнение със средно близо 130 кораба на ден преди войната, според данни на Международната морска организация. 

Ормузкият проток е ключов маршрут за износа на петрол, газ и торове от държавите от Залива и се превърна в основна точка на напрежението в конфликта между Иран и САЩ, отбелязва ДПА. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
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