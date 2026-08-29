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Тръмп обяви сделка за американски достъп до огромните петролни резерви на Венецуела

Вашингтон планира да привлече близо 100 млрд. долара частни инвестиции и да увеличи доставките на суров петрол за американските рафинерии

29 август 2026, 08:05
Доналд Тръмп
Доналд Тръмп   
Източник: БГНЕС/EPA
  • Тръмп обяви сделка, според която САЩ ще получат мажоритарен контрол върху над 65 млрд. барела доказани венецуелски петролни резерви чрез партньорство с частния сектор.
  • Вашингтон очаква сделката да привлече около 100 млрд. долара частни инвестиции, да възстанови венецуелската петролна индустрия и да увеличи доставките на суров петрол за американските рафинерии.
  • Основната цел е по-ниски цени на горивата в САЩ, но подробностите за това как точно ще бъде упражняван американският контрол и кои находища и компании са включени все още не са оповестени.

Президентът на САЩ Донад Тръмп обяви безпрецедентна инициатива на САЩ за поемането на контрола върху една пета от огромните петролни резерви на Венецуела, залагайки на това, че американските компании могат да съживят разклатената енергийна индустрия на страната членка на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), като същевременно осигурят нов източник на суров петрол, който да допринесе за понижаване на цените на горивата в САЩ, предаде Ройтерс. 

Тръмп не даде много подробности за споразумението, като каза само, че САЩ са си осигурили мажоритарен контрол над повече от 65 милиарда барела от доказаните петролни резерви на Венецуела чрез партньорство с частния сектор. 

"По мое указание държавният секретар Марко Рубио и военният министър Пийт Хегсет, в тясно сътрудничество с високоуважаваната временна президентка на Венецуела Делси Родригес и чрез партньорство с частния бизнес, осигуриха мажоритарен контрол на САЩ върху повече от 65 МИЛИАРДА БАРЕЛА доказани нефтени запаси във Венецуела, без никакви разходи за американските данъкоплатци", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".  

САЩ готвят сделка за венецуелския петрол

Съобщението идва след седмици на преговори между САЩ и Венецуела по сделка, която би предоставила на американските компании дългосрочен достъп до група венецуелски нефтени находища и би гарантирала доставките на суров петрол за САЩ, отбелязва Ройтерс. 

Източници по-рано съобщиха пред Ройтерс, че се обмислял друг модел, при който нефтените находища биха могли да бъдат продадени на търг на американски производители, но тази схема е могла да срещне правни и конституционни пречки във Венецуела, където държавата запазва контрол над основните дейности в нефтената промишленост. 

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в "Екс", че новото споразумение, което ще осигури на САЩ огромен дял от венецуелските петролни резерви, ще донесе близо 100 милиарда долара частни инвестиции на латиноамериканска страна, отбелязва Франс прес.

Рубио подчерта, че споразумението ще осигури стабилни запаси и по-ниски цени на горивата в САЩ, и добави: "За венецуелския народ това споразумение ще донесе близо 100 милиарда долара частни инвестиции, ще подпомогне хиляди високоплатени работни места и ще даде тласък на възстановяването на икономиката на Венецуела". 

Сделката би означавала драстично разширяване на ролята на САЩ в нефтената промишленост на Венецуела на фона на стремежа на администрацията на Тръмп да съживи влошеното производство в страната и да осигури повече суров петрол за рафинериите в САЩ. Венецуела разполага с най-големите доказани нефтени запаси в света, но произвежда едва около 1,25 милиона барела на ден - далеч под потенциала си след години на недостатъчни инвестиции, лошо управление на ресурсите и санкции, отбелязва Ройтерс. 

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

В изявлението на Тръмп бяха посочени малко подробности относно структурата на споразумението, находищата или компаниите, както и относно това как САЩ ще упражняват мажоритарен контрол върху запасите. 

Откакто през януари САЩ заловиха и отстраниха от власт венецуелския президент Николас Мадуро, Вашингтон се опитва да осигури стабилен приток на суров петрол от Венецуела за американските рафинерии, като същевременно насърчава американските инвестиции в нефтената промишленост на страната. 

Администрацията на Тръмп е под натиск в навечерието на предстоящите междинни избори, които ще се произведат в началото на ноември, поради нарастващите цени на горивата, които биха могли да бъдат ⁠облекчени чрез ​по-евтини доставки на петрол и увеличаване на производството, отбелязва Ройтерс. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
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