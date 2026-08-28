Български и румънски полицаи започнаха съвместни проверки край "Дунав мост 2"

От 5°C до 36°C: Ето с какво време ще посрещнем септември

Цветан Цветанов: Борисов да се кандидатира за президент, за да видим в какво състояние e ГЕРБ

След ужаса в Непал: Българите от засегнатия район ще бъдат евакуирани по сухопътен маршрут

Терзиев за „Топлофикация“: Ремонтираме сега, за да няма аварии през зимата

Р умънски и български полицаи започнаха съвместни проверки на движението по международния път в района на "Дунав мост 2" край Видин. Целта на инициативата е да се повиши безопасността на движението и да се осигури по-спокойно пътуване при засиления автомобилен трафик.

"Пътна полиция" с акция по големите ни гранични пунктове

Проверките са насочени предимно към румънски граждани, които предпочитат почивните дни - петък, събота и неделя, за да пътуват към Видин или към морските курорти в България и Гърция. В съвместните екипи румънските полицаи играят ключова роля за преодоляване на езиковата бариера и улесняване на комуникацията с водачите. Те оказват съдействие при връчването на електронни фишове за установени скоростни нарушения и заплащането им от страна на румънските шофьори.

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Освен на международния път, съвместните патрули извършват проверки и на територията на областния град, като следят за неправилно паркиране и съставят необходимите документи при констатирани нарушения.

„Румънските пътни полицаи помагат доста добре. Основната им роля е при проверките на чужди граждани, главно румънски, където съдействат за преодоляването на езиковата бариера. Това е особено полезно при връчването на електронни фишове и последващото им заплащане, както и при извършването на проверки на територията на Видин, например за неправилно паркиране”, коментира пред NOVA комисар Мартин Марков, началник на сектор „Охранителна полиция” към ОДМВР-Видин.

Само за последните дни, по данни на властите, през "Дунав мост 2" в двете посоки са преминали над 50 000 леки и тежкотоварни автомобила. Съвместните българо-румънски проверки ще продължат до края на септември.