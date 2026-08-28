Русия почти унищожи доставките на храни в Украйна

Р уските въздушни удари в последно време са унищожили 90 процента от логистиката на търговските вериги за продажба на храни в Украйна, заяви днес украинският министър на селското стопанство Тарас Висоцки, цитиран от "Ройтерс".

И двете воюващи страни засилиха през последните седмици атаките си срещу свързани с икономиката цели като големи складове за дистрибуция. Русия по-конкретно увеличи своите нападения срещу складове на най-големите украински вериги от супермаркети, сортировъчни центрове на пощенската служба и търговски обекти.

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"Към днешна дата, приблизително 90 процента от логистиката на търговските вериги за продажба на храни са прекъснати, но това не означава, че украинците ще бъдат оставени без продоволствие", посочи Висоцки.

Коментарите на министъра са най-откровената досега официална оценка на щетите, нанесени на отслабената от войната украинска икономика от засилващите се руски атаки.

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През последните седмици пресните плодове, зеленчуците, захарта, млечните продукти и други стоки от първа необходимост от време на време изчезват от рафтовете на някои супермаркети в Киев в резултат на руските удари срещу логистични центрове на дистрибуторите на храни.

На свой ред, украинските атаки с оръжия с голям обсег вземат на прицел обекти на най-големите компании за онлайн търговия в Русия, наред с на енергийната инфраструктура и петролни танкери в Черно и Азовско море.