Техеран отвръща на санкциите на САЩ с дипломация и засилена отбрана

Иран заявява, че ще съчетава дипломация и отбрана, за да защити националната си сигурност, като едновременно с това ще се опитва да ограничи инфлацията, да създава работни места и да намали зависимостта от долара.

Президентът Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран е готов да преговаря със САЩ, но само при взаимно спазване на поетите ангажименти. Той посочи, че по време на действието на меморандума Иран е изнесъл близо 90 млн. барела петрол.

На фона на засиления американски санкционен натиск върховният лидер Моджтаба Хаменей призова за спешни мерки срещу инфлацията и безработицата, повече инвестиции и производство и по-голяма икономическа самостоятелност.

إيران: الدبلوماسية والدفاع لا ينفصلان وسنتصدى للعقوبات الأميركية#هنا_المملكة



https://t.co/qyliPkXq4N — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) August 29, 2026

Иранското правителство обеща да устои на санкциите на САЩ и на това, което нарече "заговори" на САЩ и Израел, като заяви, че дипломацията и отбраната са "допълващи се, координирани и неразделни" инструменти за защита на националните интереси, сигурността и териториалната цялост на страната, предаде Ройтерс.

В изявление, разпространено от държавните медии, правителството посочи, че ще следва и двата подхода едновременно и ще се съсредоточи върху ограничаване на инфлацията, създаване на работни места, подкрепа за вътрешното производство и постепенно намаляване на зависимостта от долара.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в телевизионно интервю снощи, че Иран ще преговаря със САЩ, но остава предпазлив към Вашингтон, като подчерта, че Техеран ще спазва ангажиментите си само ако и другата страна направи същото, предаде Синхуа.

Президентът на Иран: Моментът е подходящ за споразумение със САЩ

Изявлението беше направено в отговор на въпроси дали текущите дипломатически усилия могат да възобновят меморандума за разбирателство, подписан от Иран и САЩ през юни, и да възстановят правата на иранската нация.

"Можем да продължим напред", ако действията на Иран бъдат посрещнати с реципрочни и пропорционални действия от другата страна, каза иранският президент, като призна, че двете страни може да не постигнат всичките си цели.

Според меморандума Съединените щати трябваше да отменят морската блокада и санкциите върху петрола и нефтохимическата индустрия на Иран и да освободят замразени ирански активи. Пезешкиян каза, че Иран е изнесъл близо 90 милиона барела петрол през периода, когато споразумението беше прилагано.

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Коментарите на Пезешкиян идват на фона на продължаващите икономически затруднения в Иран. В отделно послание вчера върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова за "сериозно" внимание към икономическите и жизнени предизвикателства, включително инфлацията, безработицата и управлението на цените и пазарите. Иран има нужда от по‑силен икономически растеж, увеличени инвестиции и подем в производството, каза Хаменей, като определи по‑голямата опора на вътрешното производство като ключова за справяне с икономическите трудности на страната. Когато вътрешното производство не може да покрие търсенето, вносът трябва да се използва "правилно и разумно", добави той.

Хаменей също призова за поддържане на националното единство и защита на социалната сплотеност, предупреждавайки срещу изказвания, които водят до безнадеждност и отслабват националната и обществената мотивация.

Коментарите идват на фона на засилен икономически натиск от страна на САЩ върху Иран.