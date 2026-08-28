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Михайло Федоров започна работа за военните в Италия

Федоров благодари на Крозето за „личната му подкрепа“

Николай Киров Николай Киров

28 август 2026, 22:56
Михайло Федоров започна работа за военните в Италия
Източник: AP/БТА

Б ившият украински министър на отбраната Михайло Федоров е приел длъжността съветник по иновации в Министерството на отбраната на Италия, предаде „Ройтерс“.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето разкри предложението след уволнението на Федоров от украинския президент Володмир Зеленски през юли и го похвали като движеща сила зад военните иновации, които са помогнали на Украйна да си възвърне инициативата във войната срещу Русия.

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„Затова се радвам, че Михайло Федоров прие да предложи услугите си като съветник по иновации в отбраната“, заяви Крозето в X.

35-годишният Федоров бе уволнен шест месеца след назначаването си, след като инициира реформи в областта на обществените поръчки и мобилизацията, които го поставиха в конфликт с военните елити в Украйна.

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Федоров благодари на Крозето за „личната му подкрепа“ и за предложението да бъде негов съветник.

„В тази роля ще подпомагам Италия при въвеждането на съвременни военни технологии, укрепването на отбранителния ѝ сектор и адаптирането към възникващите глобални предизвикателства в областта на сигурността“, написа Федоров в X.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Светослав Танчев    
Михайло Федоров Италия Украйна
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