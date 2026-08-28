Михайло Федоров започна работа за военните в Италия

Б ившият украински министър на отбраната Михайло Федоров е приел длъжността съветник по иновации в Министерството на отбраната на Италия, предаде „Ройтерс“.
Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето разкри предложението след уволнението на Федоров от украинския президент Володмир Зеленски през юли и го похвали като движеща сила зад военните иновации, които са помогнали на Украйна да си възвърне инициативата във войната срещу Русия.
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„Затова се радвам, че Михайло Федоров прие да предложи услугите си като съветник по иновации в отбраната“, заяви Крозето в X.
"Ho ricevuto la visita di @FedorovMykhailo, già ministro della difesa ucraino e con una significativa esperienza nel campo dell’innovazione digitale applicata alla pubblica amministrazione e alla difesa. Occasione di approfondimento, in particolare, sul tema dei droni, dei… pic.twitter.com/4rKRaYFjQk— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) August 28, 2026
35-годишният Федоров бе уволнен шест месеца след назначаването си, след като инициира реформи в областта на обществените поръчки и мобилизацията, които го поставиха в конфликт с военните елити в Украйна.
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Федоров благодари на Крозето за „личната му подкрепа“ и за предложението да бъде негов съветник.
„В тази роля ще подпомагам Италия при въвеждането на съвременни военни технологии, укрепването на отбранителния ѝ сектор и адаптирането към възникващите глобални предизвикателства в областта на сигурността“, написа Федоров в X.
Kicked off an international working trip with our team, focused on advancing our new initiatives in digitalization and defense tech.— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) August 28, 2026
First stop — a meeting with Italian Minister of Defense @GuidoCrosetto.
I expressed my gratitude to Guido for his personal support and for the… pic.twitter.com/EeFqvd1srO