Вдигнаха медицински хеликоптер за пострадал лекар в Пирин

Лекар и планински спасител е получил фрактура на крака при преход в Пирин, в района на връх Газей. Четирима спасители са го транспортирали до място, достъпно за хеликоптер.

Медицински хеликоптер е откарал пострадалия към София. През последното денонощие ПСС е оказала помощ и на човек с травма на глезена.

Условията за туризъм в планините са добри, но се очаква засилване на вятъра и следобедна облачност, с възможни слаби валежи в масивите на Югозападна България.

ПСС реагира на инциденти с туристи и пострадал човек

Лекар - планински спасител е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на връх Газей, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

На мястото е изпратен медицински хеликоптер, а четирима планински спасители участват в акцията, като са помогнали пострадалият да бъде преместен до място, на което може да кацне хеликоптерът. Въздушната линейка вече пътува към София, добавиха от ПСС.

Добри са условията за туризъм в планините. Температурите са между 10 и 15 градуса. Във високите части има слаб до умерен вятър. Терените са сухи и съоръженията в планината работят.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. Следобед от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали слабо. Ще духа умерен, а по най-високите части – силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.