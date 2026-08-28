Пострада човек, голям пожар в автосервиз във Варна

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Г олям пожар избухна в автосервиз за газови уредби във Варна, като над района се издигна гъст черен дим.

По първоначални данни пламъците са тръгнали от автомобил, намиращ се в сервиза, предаде NOVA.

Пожар гори в автосервиз във Варна, има пострадал

На място са изпратени шест екипа на пожарната, които са успели да овладеят огъня. При инцидента е пострадал един човек, който е откаран в болница. Към момента няма информация за състоянието му.

Предстои да бъдат изяснени причините за пожара и размерът на нанесените материални щети.