България

Радев от Струмяни: Държавата няма да изостави хората след наводненията

Премиерът обеща до началото на септември да започне изплащането на помощите за пострадалите

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 28 август 2026, 07:04
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„Няма как да предотвратим обилните валежи, но проверките на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости. Оттук нататък искаме да действаме превантивно“. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред медиите в община Струмяни, която тази седмица беше тежко засегната от наводнения след интензивни валежи.

Обявиха бедствено положение в община Струмяни

Премиерът, заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, посети района и се запозна на място с последствията от бедствието.

Радев подчерта, че въпреки огромния мащаб на наводненията най-важното е, че няма загинали хора. Той поздрави местната власт и областната администрация за бързата реакция и координацията с държавните институции при организирането на дейностите по преодоляване на щетите.

Премиерът посочи, че подобна организация е създадена и в други населени места в страната, засегнати от природни бедствия.

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  • Над 200 общини са посочили рискови участъци

„Проблемът с почистването на речните корита, както и на изгнила и изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството“, заяви Радев.

Той припомни, че преди месеци до областните управители са били изпратени писма с искане да идентифицират най-рисковите участъци в техните райони, които се нуждаят от почистване.

„Получили сме отговори от над 200 общини и 26 областни управи. Ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци“, каза премиерът.

По думите му в края на юни с постановление на Министерския съвет и по инициатива на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е създаден Институт за геопространствени изследвания и технологии.

Идеята е чрез въздушно картографиране и сканиране да бъдат идентифицирани критичните участъци по речните корита и планинските дерета. Така ще може да се прецени какви дейности са необходими и в какъв обем трябва да бъдат извършени.

„Проблемите са различни – или речните корита не се почистват, или се заявяват суми, много над необходимото, или пък тези средства потъват в някакви фирми, близки до властта“, коментира Радев.

  • Пожарът над Илинденци е премахнал естествената защита

Една от основните причини за мащаба на наводнението в района според министъра на земеделието и храните Пламен Абровски са последствията от големия пожар над Илинденци през миналата година.

Той обясни, че заради особеностите на релефа още през 50-те години на миналия век в района е започнало изкуствено залесяване с бял и черен бор. Целта е била при обилни валежи гората да задържа водата и да ограничава риска от внезапни приливни вълни.

Миналогодишният пожар обаче е унищожил огромни площи.

„Имаме над 17 хиляди декара върхов пожар. Това означава, че цялата гора е унищожена, а подлесът също е изгорял. Когато започна валежът в понеделник вечерта, нямаше какво да спре тази вода“, заяви Абровски.

По думите му на засегнатата територия има близо 400 000 кубически метра дървесина, която трябва да бъде почистена. С тази дейност са ангажирани четири фирми, но до момента реално са обработени едва около 40 000 кубически метра.

Министърът заяви, че ще бъде направена проверка дали договорите могат да бъдат прекратени там, където това е възможно, за да започне по-бързо почистване на терена и последващо залесяване.

„Нашият ангажимент е по най-бързия начин да усвоим тази дървесина и да започнем презалесяване, защото гората е единственото нещо, което може да спре създаването на такава вълна впоследствие“, каза Абровски.

По отношение на пожарите премиерът Румен Радев отбеляза, че върховите пожари са сред най-опасните, тъй като пресеченият терен често затруднява действията на пожарникарите и доброволците.

„Тази година полагаме максимални усилия. За пръв път от много години имаме седем хеликоптера в готовност“, заяви министър-председателят.

  • Помощите за пострадалите се очакват в началото на септември

По време на посещението си в Струмяни Румен Радев се срещна и с жители, чиито имоти са пострадали сериозно от наводненията.

Сред основните въпроси, поставени от хората, е кога ще започне изплащането на помощите.

Премиерът посочи, че комисии вече описват щетите и след получаването на необходимите протоколи еднократната социална помощ при природни бедствия, която е в размер на 1171 евро, може да бъде отпусната още в началото на септември.

На място хората получават информация и за възможностите да кандидатстват за допълнителна помощ до 4000 евро.

За възстановяването на щетите по обществената инфраструктура ще бъдат осигурени средства от държавния бюджет, включително от фонда на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. И в този случай обаче е необходимо първо да бъдат описани нанесените щети.

  • Бедствено положение след две приливни вълни

В община Струмяни беше обявено бедствено положение, след като интензивните валежи и рязкото повишаване на нивата на реките предизвикаха две приливни вълни.

По данни на местните власти седем души са били евакуирани, като към момента всички са се завърнали по домовете си.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди всекидневен мониторинг на подземните водоизточници в общината заради последствията от валежите и наводненията.

На място работят и екипи на Българския Червен кръст. На засегнатите жители са предоставени бутилирана вода, дезинфектанти и хигиенни материали, а психолози оказват първа психологическа помощ както на пострадалите, така и на хората, ангажирани с действията по преодоляване на последствията от бедствието.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова, Марин Колев    
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