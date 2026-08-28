Свят

Русия тества нова междуконтинентална ракета

Москва не съобщава какъв точно тип ракета е тестван

Николай Киров Николай Киров

28 август 2026, 21:41
Русия тества нова междуконтинентална ракета
Източник: iStock

М инистерството на отбраната на Русия съобщи в петък, че е извършило успешно учебно бойно изстрелване от мобилна междуконтинентална балистична ракета с твърдо гориво от космодрума край Плесецк в Архангелска област.

Подразделение на Стратегическите ракетни войски е разположило мобилна пускова установка в отдалечен район, откъдето ракетата е изстреляна към полигона Кура на полуостров Камчатка, на повече от 6700 километра разстояние, предава Moscow Times.

Русия извърши успешен тест на междуконтинентална балистична ракета

Според руското военно ведомство целта на изпитанието е била да се проверят тактическите, техническите и летателните характеристики на ракетния комплекс. Оттам заявяват, че всички поставени задачи са изпълнени, а ракетата е следвала „безупречна траектория“.

Москва не съобщава какъв точно тип ракета е тестван. Според публикации в независими медии става дума за РС-24 „Ярс“, каквато Русия изстреля от Плесецк към Кура и по време на мащабни учения на Ракетните войски през май.

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Последното изстрелване се случва по-малко от седмица след съобщения, че украински дронове са атакували Плесецк - единствения военен космодрум на Русия.

Редактор: Николай Киров
Източник: Moscow Times    
Русия Министерство на отбраната балистична ракета
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