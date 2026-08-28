Русия тества нова междуконтинентална ракета

М инистерството на отбраната на Русия съобщи в петък, че е извършило успешно учебно бойно изстрелване от мобилна междуконтинентална балистична ракета с твърдо гориво от космодрума край Плесецк в Архангелска област.

Подразделение на Стратегическите ракетни войски е разположило мобилна пускова установка в отдалечен район, откъдето ракетата е изстреляна към полигона Кура на полуостров Камчатка, на повече от 6700 километра разстояние, предава Moscow Times.

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Според руското военно ведомство целта на изпитанието е била да се проверят тактическите, техническите и летателните характеристики на ракетния комплекс. Оттам заявяват, че всички поставени задачи са изпълнени, а ракетата е следвала „безупречна траектория“.

Москва не съобщава какъв точно тип ракета е тестван. Според публикации в независими медии става дума за РС-24 „Ярс“, каквато Русия изстреля от Плесецк към Кура и по време на мащабни учения на Ракетните войски през май.

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Последното изстрелване се случва по-малко от седмица след съобщения, че украински дронове са атакували Плесецк - единствения военен космодрум на Русия.