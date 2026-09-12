България

Разследват палеж за взрива снощи в склад за боеприпаси на „Емко“

Досъдебното производство е започнато с разпит на свидетел-очевидец

Николай Киров Николай Киров

12 септември 2026, 15:11
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О кръжна прокуратура-Габрово ръководи разследване по досъдебно производство, образувано за палеж със значителни щети във връзка с пожара в склада за боеприпаси на „Емко“ ООД в землището на село Горни Върпища, община Дряново, от който е последвал взрив, като е имало опасност да се разпростре и върху други имоти и да последват значителни вреди.

Досъдебното производство е започнато  с разпит на свидетел-очевидец, съобщават от прокуратурата.

След взривовете в склада за боеприпаси: Прокуратурата влезе на оглед в „ЕМКО“

Районът на пожара е отцепен и след пълното му обезопасяване от служители на СОБТ, разследващият екип ще извърши оглед. Предстои изискване на документацията, свързана със склада, съхраняваните в него материали и тяхното движение. Причината за пожара и размера на причинените вреди ще бъдат уточнени чрез назначаване на необходимите експертизи. В резултат на възникналия пожар няма пострадали лица. Същият е своевременно овладян и не се е разпространил  върху други имоти и горски територии. Унищожени са само сграда и имущество в склада,  в който е възникнал пожара.

Прокуратурата влиза в складовете на оръжейната компания "Емко"

Разследването е възложено на следовател и продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово. Допълнителна информация по случая ще бъде предоставена след извършване на огледа на местопроизшествието.

Действията на разследващите се съгласуват със сформирания оперативен щаб.
 

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
пожар взрив Емко
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Разследват палеж за взрива снощи в склад за боеприпаси на „Емко“

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