Как да спестим още време с помощта на Google Maps

Google Maps е едно от онези приложения, чиито възможности лесно могат да бъдат подценени. Повечето хора го отварят, когато имат нужда от упътвания. Просто въвеждат адрес и тръгват на път. Приложението обаче предлага много повече от това просто да ви покаже кой път да поемете.

В напрегнати дни, изпълнени с множество задачи, срещи и строги графици, закъсненията по време на път могат да объркат целия ви работен процес. Макар Google Maps да е широко известно с основната си функция за навигация „завой по завой“, то включва и редица вградени инструменти за пестене на време, създадени да оптимизират планирането на маршрути, да улеснят спиранията по пътя и да елиминират загубата на време.

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Някои функции на Google Maps могат да направят разликата между това постоянно да проверявате телефона си и това да имате много по-добре организирано пътуване. Една от най-полезните възможности е планирането на няколко спирки по един маршрут. Вместо да създавате отделни маршрути за всяка задача, можете да добавите няколко дестинации и да оставите приложението да изготви един общ маршрут, който ги свързва.

Като изберете опцията „Добавяне на спирка“ в менюто с настройки на маршрута, може да въведете всички дестинации наведнъж – например пощата, банката и магазина за хранителни стоки. Плъзгането на иконите ви позволява да подредите дестинациите според желанието си, така че да се движите по плавен и ефективен маршрут, вместо да се връщате обратно през натоварени градски пътни артерии.

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Това е особено удобно, когато трябва да отидете до супермаркет, да вземете или оставите нещо и след това да стигнете до мястото на среща. Освен това, така не се налага многократно да въвеждате нови дестинации, докато вече сте на път.

Функцията за задаване на час на тръгване или пристигане позволява на шофьорите да предвидят какви ще бъдат условията на пътя въз основа на исторически данни за трафика. Когато се зададе конкретен час за пристигане за следобедна среща, Google Maps изчислява интервалите с очаквано натоварено движение и изпраща известие, указващо точно кога трябва да се тръгне. Това предотвратява както твърде ранното пристигане, водещо до прахосване на време, така и закъсненията, причинени от непредвидено забавяне в пиковите часове.

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Друга полезна функция е запазването на места в списъци. Ако има ресторанти, магазини, кафенета, хотели или други обекти, които посещавате често, можете да ги запазите, вместо да ги търсите отново по-късно. Можете да групирате местата в различни списъци, което е изключително удобно при планиране на пътуване или при следене на обекти, които искате да посетите.

Когато трябва да спрете за зареждане с гориво, кафе или за бърза задача по време на пътуване, често се налага да излезете от активната навигация, за да потърсите близки обекти. Функцията за търсене по маршрута напълно премахва това неудобство. Ако докоснете иконата с лупа по време на активна навигация, можете да търсите конкретни категории обекти по текущия си маршрут. Google Maps автоматично изчислява точното време за отклонение за всяка възможност и показва опциите с минимално допълнително време за пътуване, така че да можете да изберете най-удобния вариант.

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Макар да звучи елементарно, споделянето на напредъка от пътуването може да спести време на всички участници. Вместо многократно да отговаряте на съобщения с въпроси къде се намирате, можете да споделите местоположението си или етапа на пътуването с човека, който ви очаква.