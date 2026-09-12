България

Йотова обмисля КСНС заради взривовете в "ЕМКО" и войните в Иран и Украйна

"Още повече, виждате, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна, и трябва нашите служби за сигурност да се произнесат", добави президентът

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 септември 2026, 11:46
Йотова обмисля КСНС заради взривовете в "ЕМКО" и войните в Иран и Украйна
Илияна Йотова   
Източник: БТА

П резидентът Илияна Йотова заяви, че обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност, съобщи NOVA.

На въпрос дали има настройка да свика КСНС, защото отново има взривове на складове на "ЕМКО", президентът отговори, че ще обмисли, тъй като случаите са зачестили. "Още повече, виждате, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна, и трябва нашите служби за сигурност да се произнесат", добави Йотова.

Президентът коментира критиките за решението си да помилва осъден наркодилър преди години. Повод за въпросите към държавния глава станаха и думите на нейния опонент в президентската кампания Андрей Гюров, който я обвини, че бяга от отговорност.

„Каквото имаше да кажа по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме до всички вас“, заяви Йотова.

Тя беше попитана и дали смята решението си за грешка. „Ще има повече подробности по случая след няколко дни“, отговори президентът.

Йотова посочи, че страната се намира в предизборна кампания и допълни, че още преди месец е била предупредена, че търсенето на съгласие от нейна страна няма да срещне отклик.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
Илияна Йотова КСНС Национална сигурност взривове ЕМКО помилване наркодилър Андрей Гюров предизборна кампания война в Украйна
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Йотова обмисля КСНС заради взривовете в

Йотова обмисля КСНС заради взривовете в "ЕМКО" и войните в Иран и Украйна

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